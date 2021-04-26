В основе краффина - сдобное дрожжевое тесто, а для прослойки используются изюм, цукаты, клюква, орехи.

Краффин - необычная и очень вкусная выпечка. Он представляет собой сочетание круассана и кекса, а готовится из сдобного дрожжевого теста и сдабривается большим количеством начинки.

Такая удивительно красивая и кружевная выпечка станет настоящим украшением праздничного стола.

Краффин

Мука - 350 г

Дрожжи свежие - 20 г (или сухих 7 г)

Молоко - 110 мл

Сахар - 80 г

Соль - 0,5 ч. л.

Яйцо - 1 шт.

Желток яичный - 2 шт.

Масло сливочное - 40 г

Мускатный орех (молотый) - 1 ч. л.

Клюква вяленая - 200 г (или изюм или цукаты)

Миндальные лепестки - 100 г (или любые измельченные орехи)

Ванильный сахар - 8 г

Масло сливочное - для смазывания

Дрожжи и 1 чайную ложку сахара развести в теплом молоке. Поставить в теплое место до поднятия пенной шапочки.

Яйца, желтки, сахар и ванильный сахар взбить в светлую пышную пену.

Муку просеять в миску, сделать углубление. Влить в него дрожжи с молоком, яичную смесь, добавить соль и перемешать.

Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуДобавить растопленное сливочное масло, замесить тесто. Вымешивать не менее 10 минут, не добавляя муки, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Миску смазать растопленным сливочным маслом, поместить туда тесто, немного смазать сверху маслом. Накрыть пищевой пленкой и отправить в теплое место на 1-1,5 часа.

Клюкву залить кипятком на 15 минут, откинуть на сито и просушить бумажным полотенцем. Миндальные лепестки слегка подрумянить на сухой сковороде.

Разделить тесто на несколько части в соответствии со своими формами. Округлить тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 10 минут.

Присыпать рабочую поверхность и тесто мукой. Раскатать в очень тонкий прямоугольный пласт. Смазать его размягченным сливочным маслом. Посыпать мускатным орехом, вяленой клюквой и миндальными лепестками.

Скрутить тесто в рулет, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место. То же самое сделать со всеми частями теста.

Рулет разрезать острым ножом посередине вдоль, не дорезая до конца. Закрутить спиралью одну половинку рулета до его начала. Вторую половинку закрутить спиралью, поднимая и укладывая поверх первой.

Аккуратно поместить в форму для выпечки, накрыть пищевой пленкой и отправить в теплое место на 20 минут для подъема.

Выпекать в предварительно разогретой 200°C духовке 10 минут. Затем понизить температуру до 180°C. Формы накрыть сверху фольгой на 10 минут, затем аккуратно снять ее и продолжить выпекать еще 15 минут.

Полностью остудить краффины. Посыпать их сахарной пудрой.

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Автор: Иван Бойко