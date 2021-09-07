Существует много способов небанально отблагодарить человека.

Иногда бывает трудно подобрать красивые и искренние слова благодарности. А простое "спасибо" не может выразить всех наших чувств. В таких ситуациях на помощь придут красивые стихи и фразы с выражением признательности.

Короткие фразы благодарности

Спасибо тебе за то, что не оставил меня в тревожную и сложную минуту.

Я никогда не забуду все хорошее, что для меня сделал.

Я никогда не смогу вернуть тебе все, что сделал для меня.

Я не могу выразить словами свою благодарность и признательность.

Приношу искренние слова благодарности. Без твоей помощи никогда бы так все не сложилось хорошо.

В мире таких людей остались единицы. Спасибо за отзывчивость и доброту.

Слова благодарности в прозе

Большое тебе спасибо! На самом деле, никаких слов не хватит, чтоб в полной мере выразить мою благодарность тебе. Хочу, чтоб ты просто это почувствовал. Ведь настоящие чувства не в словах, а в душе!

***

Есть люди, которые делают этот мир добрее. Ты относишься именно к таким. Как же хорошо, что ты есть! Эта мысль согревает меня в трудные минуты и в минуты счастья. Вспоминая тебя, я мысленно шепчу: "Спасибо!"

***

Благодарю от всей души за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку! Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья!

***

Искренне, от всего сердца, благодарю за помощь, своевременную и такую необходимую. Пусть вернётся вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми помогающими руками в нужный час. Спасибо за содействие!

***

Огромное спасибо за помощь! Радуюсь, что подоспела помощь от тебя! Вдвойне радуюсь и горжусь, что такие отзывчивые, щедрые душой и неравнодушные люди есть на свете! Всегда буду помнить твое добро и буду рад когда-нибудь отплатить тем же!

***

Дорогие мои друзья, я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы есть у меня, за вашу надежность, доброту и душевное тепло. Спасибо, что вы всегда рядом!

***

Мне не хватает слов, чтоб выразить свою благодарность! Спасибо тебе за все! Такой человек, как ты заслуживает глубокого уважения! Хочу пожелать, чтоб в жизни все получалось с легкостью, а я всегда буду рядом!

***

Как бы сильны мы не были, поддержка увеличивает наши силы! Она, как глоток свежего воздуха, когда наваливаются трудности и не дают дышать! Спасибо за поддержку! Всегда буду помнить и благодарить!

Слова благодарности в стихах

За Вашу помощь и поддержку

Я Вас сейчас благодарю

И Вам огромное спасибо

От всего сердца говорю,

Свое Вы время уделили

И мимо не смогли пройти,

Отзывчивому человеку

Всегда должно во всем везти!

***

Спасибо за помощь! Ведь так это ценно.

Без вас мне не справиться было б, наверно.

В ответ вам добра и успеха желаю,

Помочь, если нужно, и вам обещаю.

***

"Спасибо" честно говорю

За руку помощи твою,

Пусть Бог тебя вознаградит

И будни счастьем озарит!

***

В твоем сердце есть доброта,

В наше время это так ценно!

Ведь ты мне помогаешь всегда

Бескорыстно и так откровенно!

Я свою благодарность сейчас

Выражаю тебе всей душой!

Твоя помощь в такой сложный час

Оказалась поддержкой большой!

Картинки благодарности

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Автор: Екатерина Пулатова