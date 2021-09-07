Иногда бывает трудно подобрать красивые и искренние слова благодарности. А простое "спасибо" не может выразить всех наших чувств. В таких ситуациях на помощь придут красивые стихи и фразы с выражением признательности.
Короткие фразы благодарности
- Спасибо тебе за то, что не оставил меня в тревожную и сложную минуту.
- Я никогда не забуду все хорошее, что для меня сделал.
- Я никогда не смогу вернуть тебе все, что сделал для меня.
Я не могу выразить словами свою благодарность и признательность.
Приношу искренние слова благодарности. Без твоей помощи никогда бы так все не сложилось хорошо.
В мире таких людей остались единицы. Спасибо за отзывчивость и доброту.
Слова благодарности в прозе
Большое тебе спасибо! На самом деле, никаких слов не хватит, чтоб в полной мере выразить мою благодарность тебе. Хочу, чтоб ты просто это почувствовал. Ведь настоящие чувства не в словах, а в душе!
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Есть люди, которые делают этот мир добрее. Ты относишься именно к таким. Как же хорошо, что ты есть! Эта мысль согревает меня в трудные минуты и в минуты счастья. Вспоминая тебя, я мысленно шепчу: "Спасибо!"
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Благодарю от всей души за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку! Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья!
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Искренне, от всего сердца, благодарю за помощь, своевременную и такую необходимую. Пусть вернётся вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми помогающими руками в нужный час. Спасибо за содействие!
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Огромное спасибо за помощь! Радуюсь, что подоспела помощь от тебя! Вдвойне радуюсь и горжусь, что такие отзывчивые, щедрые душой и неравнодушные люди есть на свете! Всегда буду помнить твое добро и буду рад когда-нибудь отплатить тем же!
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Дорогие мои друзья, я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы есть у меня, за вашу надежность, доброту и душевное тепло. Спасибо, что вы всегда рядом!
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Мне не хватает слов, чтоб выразить свою благодарность! Спасибо тебе за все! Такой человек, как ты заслуживает глубокого уважения! Хочу пожелать, чтоб в жизни все получалось с легкостью, а я всегда буду рядом!
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Как бы сильны мы не были, поддержка увеличивает наши силы! Она, как глоток свежего воздуха, когда наваливаются трудности и не дают дышать! Спасибо за поддержку! Всегда буду помнить и благодарить!
Слова благодарности в стихах
За Вашу помощь и поддержку
Я Вас сейчас благодарю
И Вам огромное спасибо
От всего сердца говорю,
Свое Вы время уделили
И мимо не смогли пройти,
Отзывчивому человеку
Всегда должно во всем везти!
***
Спасибо за помощь! Ведь так это ценно.
Без вас мне не справиться было б, наверно.
В ответ вам добра и успеха желаю,
Помочь, если нужно, и вам обещаю.
***
"Спасибо" честно говорю
За руку помощи твою,
Пусть Бог тебя вознаградит
И будни счастьем озарит!
***
В твоем сердце есть доброта,
В наше время это так ценно!
Ведь ты мне помогаешь всегда
Бескорыстно и так откровенно!
Я свою благодарность сейчас
Выражаю тебе всей душой!
Твоя помощь в такой сложный час
Оказалась поддержкой большой!
Картинки благодарности
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