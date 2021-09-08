Очень трудно подобрать правильные слова прощения, если вы действительно провинились.

Все мы иногда совершаем ошибки и бываем неправы. В таких случаях важно вовремя попросить прощения у человека, которого вы задели. Обыденного слова "прости" не всегда достаточно, чтобы загладить вину. Оригинальные извинения в стихах и прозе помогут расположить к себе человека после ссоры.

8 сентября – хороший повод для того, чтобы попросить прощения перед близкими. Сегодня отмечается Международный день извинений. Какие ещё праздники в сентябре отмечаются в мире – читайте на УНИАН.

Извинения в прозе

Ошибки совершает каждый из нас в своей жизни, но далеко не каждый в силах их признать. Я признаю и искренне прошу за них прощения: это сейчас очень важно для меня. Обещаю, что не повторю свою ошибку, и не причиню боль. Прости, прошу тебя!

***

Хочу извиниться за все мои хамские поступки и обидные слова сказанные в твою сторону. Искренне прошу прощения за то, что тебе пришлось пережить из-за моих глупых, необдуманных действий. Я обещаю, что больше такого никогда не произойдёт. Надеюсь, ты сможешь меня простить.

***

В мире нет идеальных людей, и я не исключение. Прости за то, что вместо того, чтобы дарить тебе улыбки, доставляю столько хлопот и неудобств. Постараюсь исправиться и не расстраивать тебя. Улыбнись, грусть тебе не к лицу!

***

Прости пожалуйста! Мне жаль, что так вышло. И это, действительно, было без злого намерения с моей стороны. Наши отношения очень важны для меня. И я хочу, чтобы никакие обиды и разногласия не могли встать между нами. Больше всего сейчас хочу помириться с тобой!

***

Я очень перед тобой виноват. Я прошу прощения за свершившееся. Мне очень больно и стыдно за себя. Я искренне извиняюсь и надеюсь, что ты простишь меня и не будешь сердиться и расстраиваться. Для меня это очень важно, ведь ты для меня очень много значишь. Ещё раз, прости!

***

Понимаю, слово – не воробей, вылетело – не поймаешь. Так и у меня, совсем случайно, вылетели такие обидные слова в твой адрес. Прости меня, пожалуйста, я осознаю, что наговорила тебе ерунды, но это было совсем не со зла.

Слова извинения в стихах

Наша ссора — лишь ошибка,

Я прощения прошу.

Жду в ответ твою улыбку,

Извиненья приношу.

Мне так стыдно, сожалею

И кляну себя, виня.

Брось обиду поскорее

И прости, прости меня!

***

Я у тебя прошу прощения,

Ведь тяжко мне осознавать,

Что столько боли, огорчения

Могу порой я причинять!

Прошу, не стоит больше злиться,

Ведь сор в душе — ужасный хлам!

Давай с тобой скорей мириться,

Сегодня мир так нужен нам!

***

Ты прости меня, что вышла ссора!

Знаю, вся вина лежит на мне.

Но давай забудем наши споры.

Извиненья приношу свои тебе.

Больше никогда не повторится

То, за что ты так меня казнишь.

Я хочу с тобою помириться

И надеюсь, ты меня простишь.

***

Прости, прошу, мне так неловко.

Мне не хотелось обижать,

Но что случилось, то случилось.

Надеюсь, сможешь всё понять.

Прости, еще раз повторяю,

Стремлюсь я сердцем всем к тебе.

Молчанием душу мне терзаешь.

Прошу, ответь скорее мне.

***

Я признаю свою вину,

И совесть мучает ужасно.

Прошу, пожалуйста не злись

И не смотри ты так бесстрастно.

Не мучь обидою своей,

Прости, молю, меня скорее!

Ошибку я осознаю

И очень сильно сожалею.

Картинки с извинениями

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Автор: Екатерина Пулатова