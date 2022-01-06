Популярное святочное гадание предскажет, какая мечта осуществится в этом году. А как гадать – читайте на УНИАН.

Святки – с 6 по 18 января – традиционное время гаданий на Руси. Чаще всего гадают в Рождественский и Крещенский Сочельник, но на самом деле устраивать гадания можно хоть каждую ночь.

Гадать можно и с расческой, и с сапожком, и на спичках (детальнее об этом читайте в нашем материале Рождественские гадания: 11 способов узнать свою судьбу). Но есть одно очень интересное гадание на ближайшее будущее во всех сферах, которое практически не требует усилий и времени – зато покажет и ваше будущее отношений с мужчиной, и какая мечта осуществится. В соцсетях девушки хвастаются, что это короткое гадание на будущее всегда срабатывает.

Как гадать на любовь и не только

Алгоритм действий предельно прост:

на 12 бумажках одинакового размера пишется 12 пожеланий себе любимой на этот год;

бумажки сворачиваются и оставляются на ночь под подушкой;

утром не глядя надо вытащить три предсказания;

какие пожелания вытащила – те и сбудутся.

Несомненное преимущество такого гадания – нельзя предсказать себе ничего плохого, ведь ты сама составляешь предсказания, выбирая, чего тебе больше всего хочется в предстоящем году.

Этот способ гадать с Рождества по Крещения сейчас набирает особую популярность в Сети. Но на самом деле он довольно старинный: им пользовались еще наши бабушки и прабабушки. Попробуйте и вы узнать свою судьбу в рождественскую ночь!

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