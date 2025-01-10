Запомните даты, в которые вам могут отказать в венчании.

Священное таинство венчания навсегда связывает судьбы влюбленных. Христиане верят, что после обряда Господь благословит молодоженов на счастливую судьбу. Ранее мы разбирались, когда можно крестить ребенка в 2025 году. А сейчас расскажем, когда нельзя венчаться православным и какие дни лучше выбрать для таинства.

О том, когда лучше играть свадьбу в 2025 году, эксклюзивно для УНИАН рассказал Священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Когда лучше венчаться в 2025 году

По слова Георгия Коваленко, в Украине церковный брак не имеет юридической силы, как в некоторых странах, в частности, Европы. Венчание - это церковное таинство. Для верующих людей - это самый высокий уровень брака, когда люди дают обеты не только друг другу и свидетельствуют, что они семья, не только перед обществом и государством, но и перед Богом. При этом церковь признает браки, заключенные в ЗАГСе, и считает такие союзы семьями.

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В православной церкви традиционно не венчают во время больших постов и во время нескольких праздников - Усекновение главы Иоанна Предтечи (29 августа) или Воздвижения Креста Господня (14 сентября).

Напомним, что посты в 2025 году будут в такие даты (по новому стилю):

Великий пост - с 3 марта по 19 апреля;

Петров пост - с 8 до 11 июля;

Успенский пост - с 1 по 14 августа;

Рождественский пост - с 15 ноября до 24 декабря.

Выбирая день, когда можно венчаться, учитывайте эти даты, потому что вам могут отказать в венчании. Как отмечает священник, сейчас в целом каждая пара сама решает, когда бы хотела вступить в брак. Но если это верующие люди, то они должны подстраиваться под церковный календарь.

Когда нельзя играть свадьбу в 2025 году категорически

Церковь никогда не была категоричной, и война вносит свои коррективы в традиции. По словам Георгия Коваленко, даже во время постов священники иногда как исключение венчают пары, если кто-то из них или оба военные, тогда, когда в мирное время этого бы не делали.

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