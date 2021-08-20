В этом году событие выпадает на пятницу - не совпадение, а повод

Своими корнями история праздника уходит в Колумбию - там его начали отмечать в 1984 году. Изначально этому событию уделяли только один день, с 1989 года срок увеличили до восьми. В 2012-м году идею подхватили и другие страны. В рамках празднования Всемирного дня лени устраивают целые фестивали, соревнования и конкурсы. Цель праздника - напомнить людям, что лениться можно, если осторожно. Умеренная лень помогает бороться с усталостью и избегать выгорания.

Как отмечают День лени

Несмотря на то, что самым ленивым государством в мире считается Индонезия, масштабнее всего отмечают праздник на родине - в Колумбии. Жители городов выносят на улицу кровати и гамаки, переодеваются в пижамы и демонстративно ничего не делают.

В Черногории, например, проводят необычные состязания - участники лежат на диванах и тот, кто дольше всего сможет это делать - победил.

Когда Всемирный день отдыха и как его можно отпраздновать

Если вы хотите присоединиться к нестандартному торжеству, держите чек-лист на 20 августа:

Возьмите выходной.

Работа не волк, а себя нужно любить. Позвольте себе выспаться, вдоволь понежиться в кровати и никуда с утра не бежать - так у вас получится без зазрений совести отдохнуть и набраться сил.

Вкусно поешьте.

Из-за плотного рабочего графика и тонны повседневных обязанностей не каждый из нас правильно и полноценно питается. Конечно, вы можете знать быстрые и вкусные рецепты завтраков, но мы все равно считаем, что один день в году можно устроить себе многоразовый "праздник живота".

Выключите звук на телефоне и не открывайте мессенджеры.

Коммуникация в XXI веке - неотъемлемая часть нашей жизни, но очень утомительная. Личные границы стираются, ответственность растет. Всемирный день лени - отличный повод, чтобы посвятить время себе, а не другим людям.

Как побороть лень - советы для тех, кто устал ничего не делать

Специалисты считают, что лень - это защитная функция организма, которая помогает человеку избежать депрессии. Но это только в том случае, если вы ленитесь дозированно, а не постоянно.

Психолог Оксана Лужецкая говорит:

Лень - это отсутствие мотивации, энергии что-то делать. Каждая эмоция, каждое состояние нашего организма имеет определенную ценность. Преимущество ленностей - это время на отдых, минус - работа стоит на месте. Что же делать с ленью? Во-первых, разобраться с причинами. Устали? Логично - отдохнуть. Нет мотивации? Разобраться почему: кто-то вас демотивировал или вы сами не хотите этим заниматься.

Она утверждает, что причинами лени могут быть незначительные или слишком тяжелые задачи. Возможно, у вас неудовлетворены физиологические потребности, такие как: поесть, поспать, вам холодно, жарко или вы болеете.

Читайте также20 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПсихолог считает, что иногда надо дать себе время на лень, полениться. Но нужно поставить, например, будильник или напоминание, когда вы вернетесь к работе. Вы должны сами определить, сколько времени могут длиться ваши лености: день, два или несколько часов.

Также она рекомендует каждому правильно планировать свой день, где должны быть и активность, и отдых, и изменение вида участка.

Оксана Лужецкая подытоживает:

Что делать с ленью - каждый должен определить сам для себя, а именно - понимать себя, понимать, какой тип деятельности, какая скорость для каждого подходит. Кто-то может быть, как леопард: спать, отдыхать, а потом быстро что-то сделать. А кому-то нужно сохранять темп, как, например, черепаха: постоянно быть в движении, хоть и медленно.

Заметили, что ленитесь чаще, чем работаете? Попробуйте изменить свой график:

высыпайтесь, чтобы целый день чувствовать себя бодрым и, едва открыв глаза, не мечтать о теплой кроватке;

составьте план действий и строго его придерживайтесь, не позволяя себе откладывать дела "на потом"";

придумайте поощрение за каждую выполненную задачу - так будет проще двигаться дальше;

сложные и энергозатратные процессы решайте в первую очередь, пока у вас есть силы и вдохновение;

выработайте привычку - превратите необходимые действия в систему, чтобы организму было проще перестроиться на новый лад.

В любом случае, вы должны понимать, что бесцельно валяться на диване, изучая узоры на обоях - это нормально. Человек - существо живое и беспрерывная умственная или физическая нагрузка, неправильное питание и отсутствие отдыха негативно скажутся на состоянии здоровья. Поэтому идеальный вариант - это найти баланс между работой и отдыхом.

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Автор: Кристина Кащавцева