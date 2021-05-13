Этот летний пост готовит христиан ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла.

Петров пост – летний многодневный пост, установленный в честь двух наиболее почитаемых апостолов Петра и Павла. Его еще называют Апостольским, Петропавловским или Петровкой.

Когда Петров пост в 2021 году

Читайте такжеПраздничные выходные в июне 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПетропавловский пост не имеет постоянной даты начала, ведь она привязана ко дню Пасхи. Однако он всегда начинается во второй понедельник после Троицы. Она, как известно, в этом году отмечается в воскресенье, 20 июня. Таким образом, Петропавловский пост начнется в понедельник, 28 июня.

Разная каждый год также и продолжительность Апостольского поста. Она может составлять от 8 до 42 дней – все зависит от даты начала.

Зато фиксированной является дата завершения поста. Он заканчивается в один и тот же день – 11 июля, то есть накануне праздника Петра и Павла. Следовательно, в 2021 году он продлится 14 дней: с 28 июня по 11 июля.

Суть Петрова поста

Петропавловский пост готовит христиан ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Он установлен в память о том, как апостолы постом и молитвой готовились к проповеди Евангелия по миру и готовили себе преемников в деле спасительного служения.

Цель Апостольского поста – достичь самосовершенствования путем добровольного воздержания от некоторых видов продуктов и от повседневных дел, которые могут привести к греховному состоянию.

Соблюдая определенные ограничения, человек должен стремиться к духовной и телесной чистоте. Отказ от определенной пищи, молитва, покаяние, сострадание и гуманное отношение к окружающим помогает ощутить единение с Богом.

Петров пост: что можно и нельзя есть

Апостольский пост в целом считается не строгим. Из рациона исключается мясная пища, яйца и молочные продукты. Также на время поста рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек.

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаСтрогий пост – в среду и пятницу. В эти дни нужно соблюдать сухоядение – то есть потребление неваренной пищи растительного происхождения. Под запретом не только пища животного происхождения, но и рыба и растительное масло. Среди разрешенных продуктов, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

В понедельник разрешается горячая пища, но без использования растительного масла.

В остальные дни можно есть рыбные, крупяные, грибные блюда с растительным маслом. А в субботу, воскресенье, в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), а также на престольный праздник храма разрешается выпить немного вина.

Запреты Апостольского поста

Кроме воздержания от определенной пищи, во время поста надо ограничить посещение развлекательных мероприятий. Праздники лучше отмечать в семейном кругу, без шумных застолий и веселья.

Не следует допускать плохих мыслей, ругаться, ссориться с окружающими людьми, завидовать и осуждать.

В период поста церковью не совершается таинство брака (венчание). Запрещается также проводить обряды, не связанные с церковью, в частности, гадание и другие магические ритуалы.

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Автор: Алина Вишневская