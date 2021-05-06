Христиане западного обряда в этом году будут праздновать Троицу в конце мая, а православные – в июне.

Троица – один из главных христианских праздников. Его отмечают как в православной, так и в католической церквях.

Праздник прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей.

Когда Троица 2021 у православных христиан

Читайте такжеЦерковные праздники в мае: православный календарь на месяцТроица в православии входит в число двунадесятых праздников. Она не имеет постоянной даты празднования, ведь неразрывно связана с Пасхой. Отмечается Святая Троица в воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Именно поэтому у христиан восточного обряда оно называется Пятидесятница.

Пасху в этом году православные христиане отмечали 2 мая. Таким образом, Троица 2021 года приходится на воскресенье, 20 июня.

Дата Троицы 2021 у католиков

День празднования Троицы у христиан западного обряда также зависит от Пасхи. Поскольку он каждый год приходится на разные даты, то и Троица тоже не имеет фиксированной даты.

В отличие от православной, в католической церкви, праздники Пятидесятницы и Троицы разделены. Сперва отмечается Пятидесятница, а через неделю после нее – Святая Троица. В этом году Пятидесятница отмечается 23 мая, а Троица – в воскресенье, 30 мая (на 57-й день после Пасхи).

Троица: история праздника

В праздник Троицы упоминается и прославляется сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков.

Так, на 50-й день после Воскресения Христова апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Перед ними в свете и сиянии появился Святой Дух. После этого апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также заговорили на разных языках, чтобы нести каждому человеку на земле Слово Божие.

Троицей этот праздник называется потому, что именно в этот день миру открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы, и люди научились поклоняться и прославлять три ипостаси единого Божества: Отца, Сына и Святого Духа.

Как принято праздновать Троицу

На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами, которые символизируют возрождение всего живого на земле.

Читайте такжеМайские выходные 2021: сколько дней отдыха будет в Украине на День победыВерующие в этот день посещают праздничную службу в церкви.

Поста на Троицу нет, поэтому данный светлый праздник принято отмечать в кругу близких за богато накрытым разными яствами столом.

Накануне Святой Троицы хозяйки устраивают генеральную уборку, чтобы принять гостей в чистом и убранном доме. Ведь на сам праздник заниматься домашними хлопотами нельзя.

В Украине Троица является государственным праздником, в связи с которым предусмотрен дополнительный выходной день. Таким образом, благодаря этому церковному празднику украинцы будут отдыхать три дня подряд – 19, 20 и 21июня.

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Автор: Алина Вишневская