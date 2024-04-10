Публикуем строгий и упрощенный варианты календаря питания на Петров пост.

Ежегодно в середине лета православные верующие отмечают Петров пост или Петровку. Дата его начала каждый год меняется и зависит от Троицы, а заканчивается пост за день до Дня Петра и Павла.

Петров пост 2024 будет коротким и не очень строгим, поэтому верующим будет несложно его соблюсти. Наградой им станет духовное и телесное очищение, ощущение легкости и близости к Богу.

Даты Петрова поста 2024

Когда Петров пост 2024 - зависит от того, придерживаетесь ли вы старого или нового стиля. Начинается он через неделю после Троицы и заканчивается в канун Петра и Павла. Троица 2024 отмечается 23 июня, поэтому пост должен начинаться 1 июля.

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Если вы перешли на новоюлианский календарь, то соблюдать пост не нужно. Петров пост 2024 по новому стилю отменен из-за слишком поздней Пасхи в этом году.

По старому стилю Петров пост продлится всего 11 дней - с 1 по 11 июля. День Петра и Павла по старому стилю празднуют 12 июля.

Что нельзя есть в Петров пост

В течение всех дней поста запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, а также пить спиртное. В некоторые дни также запрещено есть рыбу. Однако в целом пост считается нестрогим.

Календарь питания в Петров пост 2024

Режим питания на Петров пост отличается для мирян и для церковнослужителей. Обычные христиане могут соблюдать пост по упрощенной схеме:

по средам и пятницам - исключение из рациона мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы;

- исключение из рациона мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы; по понедельникам, вторникам, четвергам и выходным - разрешена рыба, но запрещены другие продукты животного происхождения.

Более строгим является пост для служителей церкви. Они соблюдают пост по монастырскому уставу:

по понедельникам, средам и пятницам - сухоядение, то есть употребление термически необработанной пищи;

- сухоядение, то есть употребление термически необработанной пищи; вторник и четверг - можно есть термически обработанную пищу, но без рыбы;

- можно есть термически обработанную пищу, но без рыбы; выходные - горячая пища и рыба.

Для мирян соблюдение поста по монастырскому уставу считается необязательным, но вознаграждаемым подвигом.

Не соблюдать Петров пост разрешено людям со слабым здоровьем, детям, беременным женщинам и кормящим мамам.

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