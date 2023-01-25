Когда в Украине День студента, и почему Татьянин день таковым не является - разобрался УНИАН.

25 января православная церковь чтит память святой Татианы Римской. Многие украинцы отмечают Татьянин день как День студентов, а святую Татьяну чтят как покровительницу студентов. УНИАН разобрался, стоит ли поздравлять студентов 25 января, и когда в Украине отмечают День студента на официальном уровне.

Татьянин день и День студента

Татьянин день стал отмечаться как День студентов в Российской империи. В эту дату в 1755 году российская императрица Елизавета одобрила указ об открытии Московского университета (МГУ). Святая Татьяна была объявлена покровительницей российского студенчества.

Как праздник День студента 25 января был установлен в 1850 году. Изначально его отмечали только студенты МГУ, но впоследствии праздник распространился на всех студентов Российской империи. День студента 25 января в наше время является официальным праздником в РФ.

Видео дня

В Украине же эта дата не является официальной, а история Татьяниного дня как Дня студентов не имеет отношения к Украине.

Когда День студента 2023 в Украине

Украинские студенты имеют свой официальный праздник, в который их можно поздравить и пожелать удачной учебы.

Это 17 ноября - Всеукраинский день студента. Праздник был учрежден по указу президента Леонида Кучмы в 1999 году. День студента 17 ноября отмечают не только в Украине, но и во многих других странах мира. Связана эта дата с трагичными событиями Второй Мировой войны, когда немецкие нацисты расстреляли мирный студенческий митинг против оккупации Чехословакии.

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