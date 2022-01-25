День студента отмечается дважды в году - 17 ноября и 25 января. В этот день принято поздравлять учащихся, желать им удачной сессии и успехов в учебе. УНИАН расскажет, как возник такой праздник и посоветует лучшие варианты поздравлений.
Сегодня также отмечается Татьянин день, вы можете поздравить своих близких с церковным торжеством.
День студента 2022 - история праздника
Во времена правления королевы Елизаветы Михаил Ломоносов и граф Иван Шувалов проявили инициативу, которую поддержала императрица. 25 января 1755 года она подписала указ "Об учреждении Московского университета". Дата была выбрана неслучайно - у матери графа Шувалова Татьяны 25 января был день рождения и такой поступок королевы стал подарком к празднику. В тот момент, когда на престол взошел Николай II, торжество стали отмечать на территории всей империи.
Татьянин день 25 января - праздник в честь памяти святой, проповедницы христианской веры. Издавна люди 25 января ходили в церковь и молились святой Татиане о благополучии, а студенты просили помощи в учебе.
Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и открытках
Быть студентом - это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На "отлично" все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски - как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях - креатив.
Будучи студентами, вы начали строить фундамент своей жизни. Сколько знаний было получено в это, казалось - бы, беззаботное время. Используйте эти знания в полной мере, будьте упорными, и достигайте новые вершины! Желаю вам интересных событий и вдохновения. С Днем студента!
***
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что всё вам по зубам!
И учиться на "отлично",
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и позитивные впечатления!
***
Поздравляю с днём студента!
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
Дорогой студент! Поздравляю тебя с твоим студенческим праздником и желаю не падать духом, а доблестно проходить сквозь дебри сессий, экзаменов и зачетов. Желаю тебе с интересом грызть гранит науки и получать знания, которые пригодятся тебе в дальнейшем. Желаю, чтобы ты получил профессию, о которой мечтаешь. И конечно же, желаю удачи, без которой студенту никак не обойтись.
***
Пора студенчества чудесна,
В ней столько красочных моментов!
А потому сейчас любезно
Я поздравляю всех студентов!
Цените каждое мгновение,
Учитесь новому всегда,
С теплом в душе вам, без сомнения,
Эти запомнятся года!
Пускай легко вам удается
Все планы в быль осуществить!
Пускай удача ярче солнца
По жизни будет вам светить!
Поздравляю с Днём студента! От души желаю креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни.