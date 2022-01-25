Почему День студента отмечают 25 января и как лучше поздравить учащихся - узнайте на УНИАН.

День студента отмечается дважды в году - 17 ноября и 25 января. В этот день принято поздравлять учащихся, желать им удачной сессии и успехов в учебе. УНИАН расскажет, как возник такой праздник и посоветует лучшие варианты поздравлений.

Сегодня также отмечается Татьянин день, вы можете поздравить своих близких с церковным торжеством.

День студента 2022 - история праздника

Во времена правления королевы Елизаветы Михаил Ломоносов и граф Иван Шувалов проявили инициативу, которую поддержала императрица. 25 января 1755 года она подписала указ "Об учреждении Московского университета". Дата была выбрана неслучайно - у матери графа Шувалова Татьяны 25 января был день рождения и такой поступок королевы стал подарком к празднику. В тот момент, когда на престол взошел Николай II, торжество стали отмечать на территории всей империи.

Татьянин день 25 января - праздник в честь памяти святой, проповедницы христианской веры. Издавна люди 25 января ходили в церковь и молились святой Татиане о благополучии, а студенты просили помощи в учебе.

Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и открытках

Быть студентом - это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На "отлично" все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски - как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях - креатив.

Будучи студентами, вы начали строить фундамент своей жизни. Сколько знаний было получено в это, казалось - бы, беззаботное время. Используйте эти знания в полной мере, будьте упорными, и достигайте новые вершины! Желаю вам интересных событий и вдохновения. С Днем студента!

***

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что всё вам по зубам!

И учиться на "отлично",

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пускай студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и позитивные впечатления!

***

Поздравляю с днём студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

Дорогой студент! Поздравляю тебя с твоим студенческим праздником и желаю не падать духом, а доблестно проходить сквозь дебри сессий, экзаменов и зачетов. Желаю тебе с интересом грызть гранит науки и получать знания, которые пригодятся тебе в дальнейшем. Желаю, чтобы ты получил профессию, о которой мечтаешь. И конечно же, желаю удачи, без которой студенту никак не обойтись.

***

Пора студенчества чудесна,

В ней столько красочных моментов!

А потому сейчас любезно

Я поздравляю всех студентов!

Цените каждое мгновение,

Учитесь новому всегда,

С теплом в душе вам, без сомнения,

Эти запомнятся года!

Пускай легко вам удается

Все планы в быль осуществить!

Пускай удача ярче солнца

По жизни будет вам светить!

Поздравляю с Днём студента! От души желаю креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни.

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