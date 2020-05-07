Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать

День матери в Украине в 2020 году приходится на воскресенье, 10 мая.

Один из самых светлых и радостных праздников в году – это День матери. Украина, как и многие страны мира, отмечает его в середине мая.

Когда отмечается День матери в 2020 году

День матери Украина традиционно отмечает во второе воскресенье мая. Происходит это согласно Указу президента Украины от 10 мая 1999 года №489/99.

День матери в Украине в 2020 году приходится на воскресенье, 10 мая.

В наше время материнский праздник отмечают более чем в 50 странах мира. Во многих из них даты не совпадают и приходятся на разные дни. К примеру, День матери в Украине, как и в большинстве государств, отмечается во второе воскресенье мая, в Беларуси – 14 октября, в России – в последнее воскресенье ноября, в Грузии – 3 марта, в Польше – 26 мая, а во многих ближневосточных странах – 21 марта.

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День матери 2020: как поздравлять

Несмотря на разные традиции празднования, во всех странах мира в этот день благодарят матерей за воспитание, любовь, заботу и ласку. Дети радуют своих мам вниманием и подарками.

В Украине на День матери принято дарить мамам цветы, сладости и подарки. В этот день мужчина поздравляет не только свою мать, но и жену, которая родила и воспитала их ребенка.

День матери – один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, простит, пожалеет и будет сильно любить, несмотря ни на что. Самое важное в этот день – внимание и искренняя благодарность маме за жизнь.

Если возможности поздравить маму лично нет, на помощь придет интернет. Теплые слова и электронная открытка в мессенджере никогда не будут лишними.