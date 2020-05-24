24 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

24 мая – 144-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 221 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 24 мая 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день шизофрении, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков и Международный день тиары.

Читайте такжеДень Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 годуВ США празднуют День эскарго, День охоты на мусорщика, День братьев, День солнцезащитного крема, в Белизе - День Содружества, в Эритрее - День независимости, в Эквадоре - День Пичинчи

Памятные даты 24 мая, годовщины и события

В 1626 году директор Новых Нидерландов Петер Минейт купил у индейцев остров Манхэттен за 60 гульденов.

В 1844 году в этот день была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Изобретателем этого «чуда» был Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

Читайте такжеДень Иоанна Богослова: приметы, традиции и молитвы24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле «Италия» достигла Северного полюса. Экипаж состоял из шестнадцати человек. Кроме Нобиле в него вошли пятнадцать итальянцев, чешский физик Бегоунек и шведский метеоролог Мальмгрен. Командиром корабля был сам Нобиле. Перед началом экспедиции экипаж принял в Ватикане Папа римский Пий XI. Снизившись на дирижабле до 100 метров над Северным полюсом, члены экспедиции сбросили на лед три флага - норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, врученный им Папой Пием XI. Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха. Затем вновь набрал высоту и отправился в сторону Аляски. Но планам Нобиле было не суждено осуществиться. Над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение. Для спасения Нобиле было организовано несколько экспедиций, в том числе в Италии, Норвегии, СССР, Швеции. 23 июня на льдину, где находился лагерь Нобиле, сумел приземлиться летчик шведских ВВС Эйнар Лундборг. На самолете было только одно пассажирское место. Нобиле настаивал, чтобы первым был эвакуирован механик Чечоне, у которого была сломана нога, но Лундборг отказался взять на борт кого-то из людей, кроме Нобиле. Нобиле покинул льдину. Остальных выживших членов экспедиции спасли моряки советского ледокола «Красин». Перелет на дирижабле из Кингсбея в Теллер протяженностью 5300 километров над неизведанными просторами Ледовитого океана стал одним из самых значительных достижений в истории воздухоплавания.

В 1956 году в этот день в швейцарском Лугано прошел первый в истории конкурс «Евровидение». В нем приняли участие представители стран Европы – Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Победительницей стала швейцарка Лиз Ассиа с песней «Refrain». Идея создания музыкального конкурса – зрелищной развлекательной программы, которая бы способствовала культурному сплочению стран Европы, возникла в 1950-х годах и исходила от Европейского вещательного союза (ЕВС). Осенью 1955 года Генеральная Ассамблея ЕВС одобрила концепцию «Евровидения», конкурс и был проведен 24 мая 1956 года. Название конкурса происходит от названия сети распространения телепрограмм «Евровидение», принадлежащей ЕВС. Сейчас конкурс проходит ежегодно и является одним из наиболее популярных в мире с многомиллионной аудиторией.

В 1964 году в этот день произошли беспорядки из-за футбольного матча Перу - Аргентина в Лиме. Погибли 328 человек, пострадали более 4 тысяч человек.

В 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии.

В 1995 году на экраны США вышел фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 мая чтит память просветителей Кирилла и Мефодия. Этот день также называют Мефодиевым днем или Мокия мокрого. Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Считается, что сновидение, увиденное днем 24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя работать в поле, потому что тогда град побьет все посевы. Не стоит начинать новые дела, лучше закончить старые. Также не стоит рисковать с крупными покупками. День отлично подходит для разрыва отношений, но не для любви.

Приметы на 24 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на Мокия мокро - лето будет дождливым;

- туманно и восход багряный - ждите грозового лета;

- дождь - еще сорок дней будут дождливыми;

- жарко и сухо - к засушливому лету.

24 мая именины

Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла и Мефодия.

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