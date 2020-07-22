Календарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную дату

В народе веками существует множество традиций относительно выбора даты бракосочетания.

Почти все влюбленные мечтают о том, чтобы их брак был благословлен высшими силами. Один из самых простых способов расположить к своему брачному союзу небеса – выбрать благоприятную дату для свадьбы.

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В народе веками существует множество традиций относительно выбора даты бракосочетания. Популярность обрели календари свадеб, в частности – лунный и церковный.

Уже сейчас в сети можно найти нужный календарь свадеб на август 2020.

Лунный календарь свадеб 2020 – август

Согласно лунному календарю, август – относительно благоприятный месяц для свадьбы. Однако ряд дней будут достаточно напряженными, и не рекомендуются для столь ответственного шага. В частности, для бракосочетания плохо подойдет третья неделя августа.

Благоприятные дни для свадьбы в августе: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 30, 31 августа.

Неблагоприятные дни для свадьбы в августе: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26.

Православный календарь свадеб 2020 – август

Церковь рассматривает брак не как гражданский союз, а как итог одного из важнейших религиозных таинств – Венчания. Это следует учитывать, ориентируясь на православный календарь свадеб.

Существует ряд дат, в которые церковь Венчание не проводит. Даты совершения таинства зависят от дней недели, двунадесятых переходящих и непереходящих праздников, постов, великих православных праздников.

Свадьбы по православному календарю в августе 2020 ограничены рядом дат. Важно помнить, что 14 августа начинается Успенский пост, 19 августа отмечается Преображение Господне, известное также как Яблочный спас, а 28 августа у православных отмечается великий праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В августе 2020 венчание у православных разрешено 2, 3, 5, 7, 9 10, 12, 28, 30, 31 числа.

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