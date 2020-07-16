Именины в августе 2020 - как правильно выбрать имя ребенку

Православные в августе отмечают двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Финальный месяц лета богат днями памяти почитаемых христианских святых. Православные часто используют церковный календарь-справочник – святцы, чтобы с оглядкой на такие дни подбирать имена новорожденным детям.

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По давней традиции, на протяжении жизни человек отмечает день памяти своего святого как день Ангела, хотя церковь и не одобряет эту практику.

Согласно святцам, в начале августа верующие чтят пам'ять преподобного чудотворца Серафима Саровского. 2 августа посвящено памяти ветхозаветного пророка Илии Фесвитянина. 9 августа отмечаются именины почитаемого христианского целителя Пантелеймона.

Кроме того, 14 августа начинается Успенский пост, 19 августа православные отмечают Преображение Господне, известное также как Яблочный спас, а 28 августа – великий праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Именины в августе по церковному календарю

1 августа — Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа — Афанасий, Илья.

3 августа — Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа — Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил, Фока.

5 августа — Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа — Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.

7 августа — Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа — Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа — Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.

10 августа — Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа — Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа — Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа — Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа — Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа — Василий, Никодим, Степан.

16 августа — Антон, Кузьма.

17 августа — Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

18 августа — Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.

20 августа — Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа — Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Никодим. Николай, Савва, Федор.

22 августа — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа — Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа — Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

25 августа — Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Фотий, Яков.

26 августа — Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа — Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.

29 августа — Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.

30 августа — Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.

Именины в августе – мужские имена

Чаще всего в августе отмечаются именины Алексея, Александра, Антона, Василия, Ивана, Петра и Евдокима.

Именины в августе – женские имена

По святцам в августе отмечаются именины Анны, Марии, Кристины (Христины), Анфисы, Елены, Ирины, Ангелины, Евдокии, Маргариты, Ульяны.

Успение Пресвятой Богородицы 2020

Православные 28 августа отмечают двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Согласно священному писанию, в этот день апостолы, проповедовавшие по всему миру, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы попрощаться и совершить погребение Девы Марии.

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