Какой церковный праздник отмечают 8 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

8 сентября по новому церковному календарю отмечают великий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы, а также день памяти иконы Софии - премудрости Божией (Киевской) и Почаевской иконы Божией Матери. В народном календаре - Осенины. Рассказываем о традициях и приметах 8 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

8 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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8 сентября по новому церковному календарю (21 сентября по старому) - Рождество Пресвятой Богородицы, день памяти иконы Софии - Премудрости Божией (Киевской) и Почаевской иконы Божией Матери.

Рождество Пресвятой Богородицы относится к самым значимым праздникам Церкви. Отмечают его с конца VI - начала VII века, через 9 месяцев после праздника Зачатия Девы Марии.

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8 сентября по новому церковному календарю отмечают праздник в честь Киевской иконы Святой Софии - Премудрости Божией.

Название Софии - Премудрости Божией было заимствовано из Константинополя, где Юстиниан Великий построил главный храм в честь Святой Софии. Согласно преданию, императору Ангел указал место будущего собора, а название вложил в уста юноше, который был на строительстве храма. Некоторые древние византийские писатели считали, что название "София" позаимствовано из притчи Соломона: "Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его". На основе этой цитаты была написана икона Софии Премудрости Божией.

Храмовая икона собора Святой Софии Киевской находится в иконостасной части. В центре образа - Богоматерь и воплотившаяся из Неё ипостасная Премудрость - Сын Божий. Пресвятая Богородица изображена под балдахином на семи столбах-колоннах, она стоит на серповидном месяце, лежащем на облаке. Под ним - амвон с семью ступенями. Богоматерь держит руки поднятыми вверх, как Нерушимая Стена, а на Ее лоне изображен Спаситель, который держит державу в левой руке, а правой благословляет.

По карнизу балдахина - ленточная надпись с цитатой Соломона, над балдахином вверху в лучах - Бог Отец, а ниже - Дух Святой. По две стороны от Бога Отца семь ангелов, перед Девой Марией на ступеньках амвона - праотцы и пророки Ветхого Завета. "Семь ступеней восхождения Её" - это вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благодать и слава. За фигурой Пречистой находятся семь столбов, поддерживающих балдахин, с приведенными на них сюжетами и надписями из Апокалипсиса.

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Почаевская икона Божией Матери - одна из наиболее чтимых святынь Церкви, она известна всему славянскому миру.

История чудотворной иконы связана с Почаевским монастырем в честь Успения Пресвятой Богородицы (в Тернопольской области), древнем оплоте православия, где она пребывает более 400 лет.

В 1240 году на горе, где сейчас находится Успенская Почаевская лавра, поселились два инока. Как-то один из них пошел к вершине горы и вдруг увидел Богородицу, которая стояла на камне и была словно объятая пламенем. Он позвал другого инока, а также видение увидел пастух Иоанн Босой - все вместе они стали прославлять Бога и Его Пречистую Матерь. После того, как явление исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток Её правой стопы. Он сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую источает камень. Многочисленные паломники, которые приезжают в лавру, набирают эту воду для исцеления от недугов.

Почаевскую икону Божией Матери, по преданию, инокам монастыря подарила дворянка Анна Гойская. В 1559 году она получила святыню в подарок от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского. Вскоре в семье у Анны стали замечать, что от Почаевской иконы исходит сияние, а в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп. Тогда дворянка решила передать образ инокам, поселившимся на Почаевской горе.

Через некоторое время на скале построили церковь в честь Успения Божией Матери, которая стала частью монастырского комплекса. Почаевский монастырь за свою историю претерпел много бедствий: притеснялся лютеранами, на него нападали турки, он попадал в руки униатов, но заступничество Божией Матери помогло преодолеть все невзгоды.

С Почаевской иконой Богоматери связано немало чудес. Известен случай, когда перед иконой исцелилась слепая девочка Анна Акимчукова. Также, когда в 1721 году Почаев заняли унианты, то граф-униат Николай Потоцкий неожиданно стал благотворителем Почаевской обители. Этому послужил случай, произошедший с его кучером. Как-то разгневанный граф хотел в ярости убить своего слугу, а тот воскликнул: "Матерь Божия, явленная в иконе Почаевской, спаси меня!" Пистолет дал осечку несколько раз, кучер остался жив, а изумленный граф отправился в монастырь к иконе, а затем все свое имущество отдал на обустройство обители.

Чудотворная святыня и сейчас хранится в Успенской Почаевской лавре, в городе Почаеве Тернопольской области.

Церковный праздник 8 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Адриана и мученицы Наталии.

О чем говорят приметы на 8 сентября

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время и осень:

хорошая погода в этот день - такой будет вся осень, а если идет дождь - то и осень будет дождливой;

рассвет ярко-красный - жди ливня и ветра;

иней на траве - погода испортится;

у птиц высокий полет - еще долго не будет заморозков, а если низко летают - скоро быть холодам.

В народном календаре 8 сентября - праздник Осенины, или праздник Урожая. Также этот день называют Второй Пречистой и считают женским днем.

Что нельзя делать 8 сентября

8 сентября Церковь не одобряет ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, выступает против осуждения, зависти, жадности и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе считается, что в праздник нельзя заниматься тяжелой работой по дому и во дворе - убирать, мыть полы, жечь мусор и т.д. Категорически запрещено женщинам брать в руки ножницы и иголки, шить и вышивать.

Что можно делать 8 сентября

В молитвах к Матери Божией обращаются с просьбами о здоровье для себя и родных, женского счастья.

Почаевской Божией Матери молятся об исцелении от тяжелых болезней, просят восстановить здоровье, помочь в нужде, защитить дом и семью от злых людей, а родную землю - от врагов, наставить на правильный путь, а также укрепить дух и веру.

С особым вниманием относятся в этот день к матерям - благодарят их за все и во всем стараются помочь. Считается благим делом для женщин подать на Рождество Богородицы щедрую милостыню или оказать какую-то благотворительную помощь - чтобы в доме всегда был достаток и детский смех.

В народе в этот день накрывают стол и приглашают в гости родных.

8 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Иван.

По старому стилю именины празднуют Наталья, Адриан, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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