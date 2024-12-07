Народный праздник 7 декабря известен под названиями Екатеринин день, Амвросимов день.

Наши предки 7 декабря занимались гаданиями и ездили на санях. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие есть приметы для женщин.

Что отмечаем 7 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне отмечают День местного самоуправления и Международный день гражданской авиации.

Верующие по новому стилю чтят епископа Амвросия Медиоланского и преподобного Иоанна Киево-Печерского. По старому стилю чествуют великомученицу Екатерину Александрийскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 7 декабря отмечают христиане.

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Екатеринин день с давних времен считается праздником всех женщин. Женский пол 7 декабря не работал. Девушки гадали на будущее и на суженых. Дети занимались зимними развлечениями - играли в снежки и катались на санях. Тезки святой сегодня принимают поздравления с Днем ангела Екатерины.

Популярным в этот день было гадание на вишневой ветке. Незамужняя девушка ставила в емкость с водой ветку вишни. Если до Рождества на растении появятся цветы, то в следующем году получится выйти замуж.

Праздник сегодня считается удачным для приготовления любой выпечки - тесто получится с первого раза.

Кто родился 7 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня жизнерадостные, упорные, целеустремленные, ответственные. Стремятся к постоянному саморазвитию. Они никогда не опускают руки в трудных ситуациях. Строгие к близким, но способны на искреннее сострадание.

Что нельзя делать 7 декабря

В праздник 7 декабря не стоит заниматься уборкой, тяжелым физическим трудом, ремонтом, особенно женскому полу.

Женщинам не стоит жаловаться на свою судьбу и болезни, иначе проблемы усугубятся.

Стричь волосы сегодня - к их выпадению.

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