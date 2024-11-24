24 ноября по новому стилю отмечается День ангела Екатерины. До перехода на новоюлианский календарь датой праздника было 7 декабря. Сегодня церковь вспоминает великомученицу Екатерину Александрийскую. При жизни она славилась мудростью и острым умом. Девушка была казнена римским императором за приверженность христианству.
Значение имени Екатерина с греческого языка - "непорочная", "чистая". А главными качествами обладательницы этого имени являются чувственность, доброта и трудолюбие.
24 ноября поздравьте с Днем ангела близких и подруг по имени Екатерина. Мы собрали красивые картинки, стихи и пожелания, которые точно понравятся Кате.
Поздравления и картинки с именинами Екатерины
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
И покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит!
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С Днем святой Екатерины!
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины
Поздравления от меня.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой будь всегда, веселой
И проблем совсем не знай.
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Желаю искренне, Катюша,
В день ангелочка твоего,
Чтоб каждый новый день был лучше,
Чем те, что были до него!
Екатерина чтоб святая
Тебя отважно берегла,
И ты, невзгод не замечая,
Всегда вперёд с улыбкой шла!
***
Настали чудо-именины
У милой нашей Катерины,
С днём светлым нежно поздравляю
Большого счастья я желаю,
Пусть ангел нежно бережёт,
И к счастью медленно ведёт,
Заветные желания сбудутся,
А всё плохое позабудется!
***
Сегодня твой день ангела, Катюша.
Тебя я поздравляю всей душой!
Пусть над тобой всегда сияет солнце,
Печали пусть обходят стороной!
Великая небесная защита
Тебе уже с рождения дана.
Красивой будь и мудрой, в дружбе - верной,
В любви - счастливой. И не ведай зла!
***
С днём Святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Все Катюшки именины
Нынче празднуют не зря!
Я тебе добра желаю,
Ангел пусть тебя хранит,
Путь твой светом озаряя,
От болезней защитит!
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Катюша, с Днем ангела тебя! Пусть вера и любовь ведут тебя за твоими мечтами и помогут достигнуть желаемого. Желаю пребывать в состоянии счастья и легкости, радоваться каждому дню и любить эту жизнь!
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С Днем святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!
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Катюша, с Днем ангела тебя! Пусть святая Екатерина защитит тебя, наполнит крепким духом, подарит надежду на светлую жизнь и изменит ее только к лучшему! Желаю семейного уюта, душевного покоя и мирного неба.
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С днем ангела, Катя! В этот день все желания твои пусть осуществятся, а жизнь подарит новые мечты, откроет возможности и новые горизонты, которые ты сможешь покорить. Пусть ангел станет твоим союзником, оберегом и помощником!
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С днем ангела, Екатерина! День этот наполнится светом, счастьем, любовью и удачей. Пусть с этой минутой каждый раз окрыляют тебя чувства и положительные эмоции. Не прекращай верить в себя и в свои силы - тебе все по плечу!