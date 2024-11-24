24 ноября по новому стилю отмечаются именины Екатерины - поздравьте знакомых Кать.

24 ноября по новому стилю отмечается День ангела Екатерины. До перехода на новоюлианский календарь датой праздника было 7 декабря. Сегодня церковь вспоминает великомученицу Екатерину Александрийскую. При жизни она славилась мудростью и острым умом. Девушка была казнена римским императором за приверженность христианству.

Значение имени Екатерина с греческого языка - "непорочная", "чистая". А главными качествами обладательницы этого имени являются чувственность, доброта и трудолюбие.

24 ноября поздравьте с Днем ангела близких и подруг по имени Екатерина. Мы собрали красивые картинки, стихи и пожелания, которые точно понравятся Кате.

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Поздравления и картинки с именинами Екатерины

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

И покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит!

***

С Днем святой Екатерины!

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины

Поздравления от меня.

Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь всегда, веселой

И проблем совсем не знай.

***

Желаю искренне, Катюша,

В день ангелочка твоего,

Чтоб каждый новый день был лучше,

Чем те, что были до него!

Екатерина чтоб святая

Тебя отважно берегла,

И ты, невзгод не замечая,

Всегда вперёд с улыбкой шла!

***

Настали чудо-именины

У милой нашей Катерины,

С днём светлым нежно поздравляю

Большого счастья я желаю,

Пусть ангел нежно бережёт,

И к счастью медленно ведёт,

Заветные желания сбудутся,

А всё плохое позабудется!

***

Сегодня твой день ангела, Катюша.

Тебя я поздравляю всей душой!

Пусть над тобой всегда сияет солнце,

Печали пусть обходят стороной!

Великая небесная защита

Тебе уже с рождения дана.

Красивой будь и мудрой, в дружбе - верной,

В любви - счастливой. И не ведай зла!

***

С днём Святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Все Катюшки именины

Нынче празднуют не зря!

Я тебе добра желаю,

Ангел пусть тебя хранит,

Путь твой светом озаряя,

От болезней защитит!

***

Катюша, с Днем ангела тебя! Пусть вера и любовь ведут тебя за твоими мечтами и помогут достигнуть желаемого. Желаю пребывать в состоянии счастья и легкости, радоваться каждому дню и любить эту жизнь!

***

С Днем святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!

***

Катюша, с Днем ангела тебя! Пусть святая Екатерина защитит тебя, наполнит крепким духом, подарит надежду на светлую жизнь и изменит ее только к лучшему! Желаю семейного уюта, душевного покоя и мирного неба.

***

С днем ангела, Катя! В этот день все желания твои пусть осуществятся, а жизнь подарит новые мечты, откроет возможности и новые горизонты, которые ты сможешь покорить. Пусть ангел станет твоим союзником, оберегом и помощником!

***

С днем ангела, Екатерина! День этот наполнится светом, счастьем, любовью и удачей. Пусть с этой минутой каждый раз окрыляют тебя чувства и положительные эмоции. Не прекращай верить в себя и в свои силы - тебе все по плечу!

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