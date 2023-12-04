Народный праздник 5 декабря известен под названиями Прокопьев день, Саввин день, Савва Освященный.

Православная церковь Украины 5 декабря по новому стилю чтит память святого Саввы Освященного из Иерусалима. По старому стилю в этот день чтили святого Прокопия Чтеца.

В Саввин день было принято не ходить по гостям и не ездить в путешествие. Этот народный праздник проводили в семейном кругу с самыми близкими. Стол накрывали растительным блюдами, поскольку продолжается Рождественский пост. На улицу в этот день выходили только дети - они катались на санках и лепили снеговиков.

Саввин день издавна считалось мужским праздником. В этот день женщины поздравляли мужчин и освобождали их от обязанностей. Также в народный праздник 5 декабря жены молились о здоровье и защите супруга. На Савву старались не начинать строительство, ремонт и прочие тяжелые мужские работы, поскольку верили, что они в таком случае закончатся неудачей.

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Также праздник 5 декабря считается удачным для ухода за лошадьми. В этот день лошадям давали сушеную траву, меняли подковы, расчесывали гриву. К животным старались относиться с добротой.

5 декабря - знак Зодиака

Рожденный 5 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. У именинников этого дня эмоциональный и переменчивый характер. Они трудолюбивые и очень упорные - не просто мечтают о своей цели, а тяжело работают ради неё. Имеют творческую жилку. Такие люди не боятся быть особенными и отличаться от других.

Что нельзя делать 5 декабря

Тяжело работать в этот день не стоит.

День издавна считается несчастливым для путешествий и поездок. Из-за метелей и снегопада был высок шанс заблудиться, застрять в снегу или травмироваться.

Нельзя в этот день участвовать в конфликтах людям, которые находятся в дороге или планируют поездку, иначе путешествие будет проблемным.

Не стоит 5 декабря грустить, вспоминать старые обиды, завидовать и желать зла другим людям, поскольку негативные мысли могут воплотиться в жизнь.

Нельзя в этот день стелить гостям постель на супружеской кровати, иначе между мужей и женой наступит разлад.

Приметы погоды 5 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Теплая погода на Прокла сулит длинную и снежную зиму.

Если реки и озера покрылись льдом, то в ближайшие дни похолодает.

Снегири поют - к метелям и морозному ветру.

Если дым над костром поднимается вверх, то скоро мороз усилится.

Белки покинули гнезда и роются в земле - к оттепели.

Дрова плохо горят - к влажной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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