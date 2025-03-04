Дата 4 марта известна многими народными уникальными обычаями.

Сегодняшняя дата примечательна интересными украинскими народными традициями. Мы рассказали, что нужно знать о сегодняшнем дне - какой праздник 4 марта отмечают в мире и в Украине, что нужно сделать и какие есть приметы о погоде.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святого Герасима Иорданского. По старому календарю верующие чтят апостолов от семидесяти Архипа и Филимона. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств и памятных дат в нашей стране нет. Народно-церковный праздник сегодня в Украине - Герасимов день.

Видео дня

Из выдающихся украинских деятелей в эту дату родились композитор и автор Гимна Украины Михаил Вербицкий, физик Георгий Гамов, актер Петр Бенюк, музыкант Владимир Ивасюк.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 4 марта праздник Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Его цель - борьба с сексуальным и физическим насилием, торговлей людьми, организация юридической и психологической поддержки жертв насильников.

Также в мире наступают сегодня праздники День рождения микрофона, День борьбы с ожирением, День инженерии, День игровых мастеров, Международный день скрапбукинга.

Из мировых знаменитостей родились в эту дату композиторы Антонио Вивальди и Поль Мориа, певица Мириам Макеба, психолог Ганс Айзенк, музыкант Джейсон Ньюстед, актриса Кэтрин О`Хара.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Герасим Грачевник. К этой дате грачи собираются в большие стаи. Счастливой приметой считается угостить их зерном или орехами. Хозяйки в этот день пекли печенье в форме птиц, чтобы закликать весну.

Чтобы привлечь в жизнь счастье и гармонию, в эту дату нужно убрать в доме и избавиться от старой, изношенной одежды и обуви. Такое действие поможет избавиться от негатива в жизни.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о сегодняшних запретах, стоит запомнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. В эту дату нельзя обижать животных, особенно птиц, жадничать, тратить деньги на предметы роскоши. Плохой приметой в этот день считается рыбачить и смотреть на звезды.

4 марта известны следующие погодные приметы:

если зайцы не полиняли и остаются белыми, то ещё выпадет снег;

снегопад или дождь предвещают мокрый март;

ветер усилился - к переменчивой погоде;

вернулись перелетные птицы - скоро потеплеет.

Погода 4 марта в Украине будет сухой и с переменчивой облачностью. Дневная температура в разных областях будет колебаться от +4 до +10 градусов.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 4 марта отмечают Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

По старому стилю в праздник 4 марта поздравляют обладателей имён Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

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