Народный праздник 27 декабря известен под названиями Степанов день, Филимонов день, Калинники.

27 декабря издавна считается опасной и несчастливой датой. Однако есть способ избежать беды. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чего нельзя и что нужно сделать для крепкого здоровья.

Что отмечаем 27 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят первомученика Стефана и святого Фёдора Константинопольского. По старому календарю чествуют мучеников Фирса, Левкия и Калинника. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 27 декабря отмечают христиане.

Наши предки верили, что в эту дату по земле разгуливает нечисть. Злые духи насылают болезни на людей и животных, сбивают с дороги и мешают в исполнении планов. Поэтому 27 декабря старались не ходить далеко от дома, не отправляться в путешествия и не планировать важных дел. Домашний скот и птицу надежно запирали в хлеву и не выпускали на улицу.

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Согласно давним приметам, нечисть не сможет навредить людям, у которых в доме чисто и убрано. Поэтому люди наводили порядок, выносили сломанные вещи и старались поддерживать чистоту на протяжении дня.

В праздник сегодня не стоит доверять незнакомцам и впускать их домой, а также делиться личной информацией. Повышается риск стать жертвой обмана.

В Киевской Руси 27 декабря продолжался период Рождественских святок. Дети и подростки ходили по домам с колядками. Девушки собирались компанией и гадали на женихов.

Кто родился 27 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня целеустремленные, трудолюбивые, упрямые. Они всегда добиваются желаемого, при это не забывая о чести и репутации. Имеют реалистичный взгляд на жизнь и отличаются практичностью. Быстро заводят друзей.

Что нельзя делать 27 декабря

Не оставляйте сегодня детей без присмотра.

Не стоит отправляться в путешествие и посещать незнакомые места, особенно на природе.

Нельзя ложиться спать, не приняв душ или ванну, ходить в грязной одежде и с немытой головой.

В праздник 27 декабря в доме не должно быть грязно. Не допускайте беспорядка, не оставляйте немытую посуду и не разбрасывайте вещи.

Любые новые дела, особенно в сфере бизнеса и финансов, обречены на неудачу.

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