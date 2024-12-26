Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 27 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого апостола от 70-ти Стефана. В народном календаре - Степанов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 декабря (9 января по старому стилю) - день памяти первого христианского мученика Стефана, который пострадал за веру в Иисуса Христа.

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О святом апостоле-первомученике, архидиаконе Стефане рассказывается в книге Деяний святых апостолов. Он жил в І веке, в Иерусалиме. Его и еще шестерых мужчин избрали диаконами (служителями). Им следовало поддерживать порядок при раздаче милостыни бедным и оказывать другую помощь нуждающимся. Стефан стал архидиаконом, то есть, старшим диаконом.

Однажды ему пришлось предстать перед судом, на котором Стефана обвинили в клевете на пророка Моисея. Тогда архидиакон произнес речь, проповедуя Христа. В предании сказано, что в этот момент он увидел над собой отверстое небо и Господа Иисуса Христа, и громко сказал об этом. Тогда заседающие в суде набросились на него и поволокли за город, где избили камнями. Так Стефан погиб и стал первым христианским мучеником.

Какой церковный праздник 27 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 27 декабря

По приметам судят, какой будет погода и лето:

ночью появился иней - жди снега;

теплый день выдался - лето будет жарким;

погода меняется в течение дня - будет потепление.

В народном календаре 27 декабря - праздник Степанов день или Степановы труды. Говорили: "Пришел Степан - на нем красный жупан", то есть, в скором времени стоит ждать морозов.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 27 декабря церковь порицает ссоры, ругань, сквернословие, запрещается завидовать, мстить, сплетничать, лениться, отказывать в помощи просящему.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать хлебные крошки - они символизируют достаток. Остатки хлеба нужно скормить птицам или животным.

Что можно делать 27 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Стефану, просят укрепить веру, душевного спокойствия и достатка. Также святой считается покровителем домашнего скота.

По народной традиции в этот день готовят "колядки" - маленькие пирожки из пресного теста с разной начинкой и медовые пряники. Отказываться от такого угощения нельзя - иначе весь год будет неудачным.

Кто отмечает день ангела 27 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор, Яков.

По старому стилю день ангела у Марка, Митрофана, Александра, Ивана, Евгения, Михаила, Екатерины, Алексея, Григория, Порфирия.

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