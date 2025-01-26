Дата 26 января известна как украинскими, так и мировыми праздниками.

Дата 26 января примечательна несколькими торжествами и интересными фактами. Мы подробно рассказали, какой праздник 26 января наступает в Украине и в мире, кто отмечает именины и какие есть народные обычаи этого дня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святого Феодора Студита. По старому стилю православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Читайте в другом материале, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, и как правильно провести этот день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День работника контрольно-ревизионной службы. В этот день мы чествуем профессионалов, которые контролируют законность финансовую деятельность различных организаций и выявляют нарушения в использовании бюджетных средств.

Видео дня

В эту дату родились такие выдающиеся украинцы: историк Василий Ломиковский, писатель Иван Кулик, ученый Владимир Билецкий, футболист Максим Калиниченко, а также белорусский активист Евромайдана и Герой Украины Михаил Жизневский.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается 26 января праздник Международный день таможенника. Это профессиональное торжество всех сотрудников таможенной службы.

Также в мире отмечают сегодня праздники День экологического образования, День Австралии, День чистой энергии, День без интернета.

Из мировых знаменитостей в этот день родились бизнесмен Акио Морита, актер Пол Ньюман, певец Мишель Сарду.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Федоров день. Эта дата считалась поминальной. Было принято ходить на кладбище и наводить порядок на могилах близких, а также молиться за упокой недавно умерших родных. Также в этот день наблюдали за поведением кошек и особенно ласково обращались с этими животными.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечается в народе, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя обижать котов и выгонять их на улицу. Не стоит плохо говорить об умерших. Также день неудачен для любых начинаний.

В этот день известны такие погодные приметы:

кошка сворачивается в клубочек и ищет теплое место - к похолоданию;

если кот стал очень активным, то возможен сильный ветер или снегопад;

какой день сегодня, таким будет остаток зимы;

если ночью ярко мерцают звезды, то лето будет урожайным.

Погода 26 января будет теплой и сухой, а также пасмурной.

У кого день ангела сегодня

По новому церковному календарюДень ангела 26 января отмечают Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

По старому календарю праздник 26 января празднуется у Афанасия, Елизара, Максима, Петра, Якова.

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