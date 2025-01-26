Среди именинников Иван, Аркадий, Мария и другие.

День ангела занимает особое место в церковном календаре, ведь это индивидуальный праздник, который есть у каждого христианина. В этот день стоит поздравить знакомых. Также можно подобрать имя малышу, что связать его со святым тезкой.

У кого именины: список имен по новому стилю

Аркадий - носители этого имени умеют управлять своими эмоциями, они справедливы и прямолинейны.

Иван - мужчины с этим именем умеют сочувствовать, бескомпромиссны, ответственны и рассудительны.

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Петр - это сильные, ранимые мужчины, которые мечтают о семье и преданных друзьях.

Семен - представители этого имени незлобивы, философски относятся к неудачам, терпеливы и организованы.

Федор - они немногословны, умны и хозяйственные. На практике они очень экономны и самостоятельны.

Мария - эти женщины искренние, открытые и легко привлекают людей. Они избегают конфликтов, проницательны и правдивы.

У кого еще именины сегодня: старый календарь

Афанасий - носители этого имени способны идти на жертвы, имеют отходчивый характер, старательны и привлекают внимание женщин.

Елизар - имеет древнеримское происхождение. Значение имени "Бог помог". Люди с этим именем, высоконравственные, уравновешенные, мягкие и спокойные.

Максим - эти мужчины честолюбивые, талантливые и дипломатичные.

Петр - представители этого имени гордые, неуравновешенные и имеют плохую интуицию.

Яков - они решительные, меркантильные, не склонны к самоанализу, имеют живой ум.

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