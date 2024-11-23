Народный праздник 23 ноября известен под названиями Родион и Ераст, Родион Ледолом.

Наши предки 23 ноября отдыхали и устраивали гуляния, а также ходили на рыбалку. Мы разобрались, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и как счастливо провести этот день.

Что отмечаем 23 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят святого Амфилохия, мученика Феодора Антиохийского и святителя Григория Акрагантийского. По старому стилю вспоминают апостолов от семидесяти Ераста и Родиона. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 23 ноября у христиан.

Наши предки в этот день развлекались и устраивали массовые гуляния. Хозяйки пекли пироги и лепили вареники, а мужчины варили пиво. Во время посиделок люди пели и танцевали, загадывали загадки, обсуждали планы. Таким образом крестьяне отдыхали после тяжелого периода сбора урожая.

Видео дня

Девушки в эту дату занимались рукоделием - шили, вязали, вышивали, ткали полотна. Согласно приметам, изготовленные вручную изделия сегодня получатся очень аккуратными.

Владельцы скота в праздник сегодня святили хлеб в ближайшей церкви, после чего кормили освященной выпечкой домашний скот. Верили, что после такой процедуры животные не будут болеть всю зиму.

23 ноября - очень удачная дата для рыбалки, охоты и поиска грибов.

Кто родился 23 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют непростой характер и тяжело сближаются с людьми. Они активные, энергичные, прямолинейные. Любят вызовы и новые впечатления. Часто они говорят перед тем, как думают.

Что нельзя делать 23 ноября

Не стоит доверять незнакомцам и приглашать их домой.

Не носите старую, сильно изношенную, грязную одежду.

Избегайте ссор и споров с родными, иначе конфликт затянется надолго.

Праздник 23 ноября не подходит для важных начинаний, таких как переезд, трудоустройство, начало новых проектов.

Вас также могут заинтересовать новости: