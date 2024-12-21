Народный праздник 21 декабря известен под названиями Петр-полукорм, Анфиса Рукодельница.

Дата 21 декабря издавна считается удачной для рукоделия и домашних дел, но о приключениях и далеких поездках сегодня лучше забыть. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что строго запрещено делать.

Что отмечаем 21 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мученицу Юлианию и митрополита Киевской Руси Петра Чудотворца. По старому календарю чествуют преподобного Патапия Фивского и мученицу Анфису Римскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 21 декабря отмечают христиане.

Праздник сегодня известен под названием Петр-полукорм, поскольку к этой дате заканчивалась половина запасов на зиму. Для крестьян начинался тяжелый период экономии и пищевых ограничений. Люди начинали уменьшать порцию корма для скота.

Видео дня

Наши предки посвящали этот день подготовке к Рождеству. Мужчины резали птицу, свиней и телят, а женщины готовили колбасы и сало. Однако до праздника мясо не ели, поскольку продолжается Рождественский пост.

20 декабря считается очень удачной датой для женского рукоделия. Женщины вышивали не только декоративные узоры, но и орнаменты для защиты от злых сил. Последними украшали рукава и воротник рубашки.

Согласно давним приметам, сегодня женщинам стоит заняться вышивкой или шитьем. Даже мелкая работа вроде пришивания пуговиц или зашивания дырки принесет удачу и крепкое женское здоровье.

Кто родился 21 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня трудолюбивые, упорные, привязанные к семье. Любят детей и животных. Дисциплинированные и терпеливые. Эти люди очень ответственны в выполнении любых задач.

Что нельзя делать 21 декабря

Запрещено рассказывать свои тайны, делиться планами и личной информацией, особенно с малознакомыми людьми. Повышается риск стать жертвой обмана или сплетен.

Нельзя ничего поднимать с земли.

В праздник 21 декабря не клянитесь и не давайте обещаний, если точно не уверены, что сможете сдержать слово.

Не стригите волосы и ногти.

Вас также могут заинтересовать новости: