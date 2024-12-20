Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 21 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

21 декабря по новому церковному календарю вспоминают вспоминают мученицу Иулианию и святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 декабря (3 января по старому стилю) - день памяти мученицы Иулиании Никомидийской и святителя Петра, который был митрополитом Киевским и всея Руси.

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Святая мученица Иулиания жила в IV веке в городе Никомидия. Она была дочерью знатного язычника, и отец хотел рано выдать ее замуж. Однако девушка крестилась и отказалась выходить замуж за язычника. За это отец ее избил и привел на суд. Судьей оказался несостоявшийся жених девушки - он упрашивал ее выйти замуж и обещал не принуждать отказываться от веры. Но Иулиания предпочла принять мучения. Увидев ее стойкость во время пыток, боле 500 человек приняли христианскую веру. Всех казнили вместе со святой Иулианией.

Мощи святой находятся в испанском городе Сантильяна-дель-Мар в монастыре святой Иулианы.

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Святитель Петр жил во второй половине XIII - начале XIV века. В писании сказано, что он родился в благочестивой семье на Волыни. Еще до его появления на свет, его мать знала, что у ее сына будет особая судьба - во сне ей об этом сказал Всевышний.

Маленький Петр был очень смышленным, рано начал читать. В 12 лет его отдали в монастырь - там мальчик обучался иконописи, книжным наукам, изучал Священное Писание. Иконы, написанные им, раздавали христианам, которые посещали монастырь. Сам Петр за время, проведенное в обители, изменился: он стал не только очень образованным человеком, но и научился красиво и убедительно говорить.

В монастыре Петр общался с князем Юрием Львовичем Галицким, а также познакомился с киевским митрополитом Максимом - ему Петр подарил написанную икону Успение Пресвятой Богородицы. По благословению своего наставника Петр удалился из монастыря и основал обитель в уединенном месте на берегу реки Рати.

После смерти митрополита Галицкого - Нифонта - Петра избрали его преемником. В то же время умер митрополит Киевский Максим, на место которого хотели поставить игумена Геронтия - кандидата от тверского князя Юрия. Споры и требования северных князей упразднить Галицкую митрополию длились несколько лет, в конце концов, Патриарх Афанасий I (патриарх Константинопольский) решил объединить вместе 2 митрополии, а митрополитом Киевским и всея Руси утвердили Петра. Некоторое время он жил в Киеве, а позже переехал во Владимир. В 1325 году митрополит Петр, по просьбе князя Ивана I Калиты, перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву.

Какой церковный праздник 21 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой Анфисы Римской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 21 декабря

По приметам этого дня предсказывают погоду в этом зимнем сезоне, а также летом:

если началась вьюга и пошел густой снег - лето будет дождливым;

стоит тихая и ясная погода - зима будет спокойной и предсказуемой.

пауки начали плести паутину и спускаться по ней - через девять дней будет мороз;

синицы прячутся под крышей - через несколько дней начнется метель.

В народе 21 декабря - праздник Петр Полукорм, Петров день. Название "Полукорм" появилось, так как в это время обычно запасы кормов для домашних животных иссякали наполовину, поэтому их проверяли - хватит ли до нового урожая.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 21 декабря церковь не одобряет сквернословия, ругани, склоков, нельзя лениться, завидовать, мстить, отказывать в помощи. Продолжается Рождественский пост - для тех, кто постится, мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит пользоваться в работе острыми предметами, ткасть и прясть. Считается плохой приметой не завершить важное дело до этого дня, например, не отдать долг.

Что можно делать 21 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святителю Петру - просят исцеления от тяжелых недугов, помощи справиться с житейскими проблемами и найти выход из тяжелых ситуаций.

В этот день продолжают готовиться к Рождеству, которое по новому стилю отмечают 25 декабря. В старину в это время опасались сглаза и злых людей, поэтому для защиты клали на видное место серебряный предмет - например, маленькую серебряную ложку. Верили, что тогда люди с недобрыми помыслами будут обходить дом стороной.

Ночь с 20 на 21 декабря, как и ночь зимнего солнцестояния с 21 на 22 декабря, считаются энергетически очень сильными - в это время принято загадывать самые сокровенные желания.

Кто отмечает день ангела 21 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна.

По старому стилю день ангела у Кирилла и Анфисы.

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