Народный праздник 18 декабря известен под названиями Модестов день, Саввин день, Савва Освященный.

Православная церковь Украины 18 декабря по новому стилю чтит память святителя Модеста Иерусалимского. По старому стилю 18 декабря чествовали древнехристианского святого Савву Палестинского.

Этот народный праздник издавна считался опасным из-за разгула нечисти и ведьм. Наши предки в этот день не занимались важными делами и сложной ручной работой - вряд ли дела пойдут удачно.

Святой Модест у наших предков считался покровителем домашнего скота. Ему молились о крепком здоровье и хорошем приплоде у животных. В праздник 18 декабря не резали на мясо никаких животных, даже больных. Коровам, овцам и козам давали лакомства и ласково с ним обращались.

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Народный праздник 18 декабря считается удачным для семейных дел и походов в гости. Эту дату лучше всего провести в кругу родных или друзей. Однако застолья отмечали без громких гуляний и мясных блюд, чтобы не нарушить пост.

18 декабря - знак Зодиака

Рожденный 18 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинник этого дня по характеру трудолюбивый и упрямый, целеустремленный в достижении своих целей. Они очень нравятся людям и легко заводят знакомства, хотя имеют непростой характер. Рожденные 18 декабря люди осень амбициозные, но больше всего все же ценят семью.

Что нельзя делать 18 декабря

Не стоит в этот день заниматься важными и сложными делами, которые требуют точности и концентрации.

Категорически запрещено обижать животных, кричать на них и бить, резать домашний скот на мясо. Если во дворе появился бездомный кот или пес, то не стоит его прогонять.

В этот день обязательно стоит раздать все долги, иначе в следующем году также будете жить в долгах.

Также нельзя давать обещания, которые не сможете выполнить.

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Рождественский пост 2023.

Приметы погоды 18 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем краснее огонь в печи, тем холоднее будут следующие дни.

Снегири часто поют - к сильному снегопаду.

Если дым от костра поднимается вверх, то скоро похолодает, а если стелется над землей, то ждите потепления.

На замёрзших окнах появился узор - к морозу.

Белки покидают дупла и спускаются на землю - к потеплению.

Кот целый день прячется в теплые места - грядут морозы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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