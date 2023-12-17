Православная церковь Украины 18 декабря по новому стилю чтит память святителя Модеста Иерусалимского. По старому стилю 18 декабря чествовали древнехристианского святого Савву Палестинского.
Этот народный праздник издавна считался опасным из-за разгула нечисти и ведьм. Наши предки в этот день не занимались важными делами и сложной ручной работой - вряд ли дела пойдут удачно.
Святой Модест у наших предков считался покровителем домашнего скота. Ему молились о крепком здоровье и хорошем приплоде у животных. В праздник 18 декабря не резали на мясо никаких животных, даже больных. Коровам, овцам и козам давали лакомства и ласково с ним обращались.
Народный праздник 18 декабря считается удачным для семейных дел и походов в гости. Эту дату лучше всего провести в кругу родных или друзей. Однако застолья отмечали без громких гуляний и мясных блюд, чтобы не нарушить пост.
18 декабря - знак Зодиака
Рожденный 18 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинник этого дня по характеру трудолюбивый и упрямый, целеустремленный в достижении своих целей. Они очень нравятся людям и легко заводят знакомства, хотя имеют непростой характер. Рожденные 18 декабря люди осень амбициозные, но больше всего все же ценят семью.
Что нельзя делать 18 декабря
Не стоит в этот день заниматься важными и сложными делами, которые требуют точности и концентрации.
Категорически запрещено обижать животных, кричать на них и бить, резать домашний скот на мясо. Если во дворе появился бездомный кот или пес, то не стоит его прогонять.
В этот день обязательно стоит раздать все долги, иначе в следующем году также будете жить в долгах.
Также нельзя давать обещания, которые не сможете выполнить.
Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Рождественский пост 2023.
Приметы погоды 18 декабря
- Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Чем краснее огонь в печи, тем холоднее будут следующие дни.
- Снегири часто поют - к сильному снегопаду.
- Если дым от костра поднимается вверх, то скоро похолодает, а если стелется над землей, то ждите потепления.
- На замёрзших окнах появился узор - к морозу.
- Белки покидают дупла и спускаются на землю - к потеплению.
- Кот целый день прячется в теплые места - грядут морозы.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.