Узнайте, какими приметами и обычаями богат сегодняшний день и кого поздравляют в Украине.

Сегодняшняя дата интересна несколькими важнейшими народными и церковными традициями. Мы рассказали интересные факты о том, какой праздник 15 апреля наступает у православных и у украинцев, кого поздравить с именинами и чего нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти князя Мстислава Владимировича и иконы Вышгородской Богоматери. У православных верующих наступает Великий вторник Страстной недели.

По старому календарю верующие чествуют преподобного Тита Чудотворца. Ранее мы подробно писали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работника уголовного розыска. Мы поздравляем профессионалов, которые выполняют опасное и крайне важное дело. Значимость их работы по поиску преступников трудно переоценить, особенно в военное время.

Из выдающихся украинцев родились в этот день художник Теофил Копистинский, артист балета Серж Лифарь, писатель и журналист Олег Чорногуз, кинорежиссер Роман Балаян, живописец Роман Безпалкив, боксер Александр Гвоздик.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 15 апреля праздник Всемирный день экологических знаний. Цель торжества - донести людям, что каждый может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации. Сортировать мусор, сдавать старую одежду на переработку, заменить лампочки на энергосберегающие - всё это несложно, но очень полезно для природы.

Другие известные сегодня памятные даты и праздники мира - День памяти Титаника, День основания Макдональдс, День аниме, День борьбы с сахарным диабетом 1 типа, День чилийской кухни.

Среди мировых знаменитостей родились 15 апреля изобретатель и художник Леонардо да Винчи, религиозный лидер Нанак, математик Леонард Эйлер, писатель Генри Джеймс, социолог Эмиль Дюркхайм, певица Бесси Смит, актрисы Эмма Томпсон и Эмма Уотсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Мстислав Пчеловод. Наши предки 15 апреля выставляли на улицу улья с пчелами. Для крепкого здоровья сегодня стоит съесть ложку мёда натощак.

Также у украинцев есть традиции Великого вторника. По давним обычаям в этот день важно проявлять доброту и милосердие, а также просить прощения у тех, кого обидели.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя обижать животных, особенно пчел, ссориться с близкими, проявлять жесткость и равнодушие. Запрещено играть свадьбу и злоупотреблять спиртным.

Об этом дне известны такие погодные приметы:

реки вышли из берегов - к урожайному году;

прилетели ласточки - больше мороза не будет;

если небо во время заката ясное, то ночь будет холодной;

появилось много пчел - к потеплению.

Погода 15 апреля в Украине будет теплой и преимущественно сухой, однако ветреной.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.

По старому стилю праздник 15 апреля наступает у Ивана, Макара, Марии, Сергея и Ефима.

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