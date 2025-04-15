Сегодняшняя дата интересна несколькими важнейшими народными и церковными традициями. Мы рассказали интересные факты о том, какой праздник 15 апреля наступает у православных и у украинцев, кого поздравить с именинами и чего нельзя делать.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти князя Мстислава Владимировича и иконы Вышгородской Богоматери. У православных верующих наступает Великий вторник Страстной недели.
По старому календарю верующие чествуют преподобного Тита Чудотворца. Ранее мы подробно писали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.
Какой сегодня праздник в Украине
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работника уголовного розыска. Мы поздравляем профессионалов, которые выполняют опасное и крайне важное дело. Значимость их работы по поиску преступников трудно переоценить, особенно в военное время.
Из выдающихся украинцев родились в этот день художник Теофил Копистинский, артист балета Серж Лифарь, писатель и журналист Олег Чорногуз, кинорежиссер Роман Балаян, живописец Роман Безпалкив, боксер Александр Гвоздик.
Какой сегодня праздник в мире
По инициативе ООН отмечается 15 апреля праздник Всемирный день экологических знаний. Цель торжества - донести людям, что каждый может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации. Сортировать мусор, сдавать старую одежду на переработку, заменить лампочки на энергосберегающие - всё это несложно, но очень полезно для природы.
Другие известные сегодня памятные даты и праздники мира - День памяти Титаника, День основания Макдональдс, День аниме, День борьбы с сахарным диабетом 1 типа, День чилийской кухни.
Среди мировых знаменитостей родились 15 апреля изобретатель и художник Леонардо да Винчи, религиозный лидер Нанак, математик Леонард Эйлер, писатель Генри Джеймс, социолог Эмиль Дюркхайм, певица Бесси Смит, актрисы Эмма Томпсон и Эмма Уотсон.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Мстислав Пчеловод. Наши предки 15 апреля выставляли на улицу улья с пчелами. Для крепкого здоровья сегодня стоит съесть ложку мёда натощак.
Также у украинцев есть традиции Великого вторника. По давним обычаям в этот день важно проявлять доброту и милосердие, а также просить прощения у тех, кого обидели.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя обижать животных, особенно пчел, ссориться с близкими, проявлять жесткость и равнодушие. Запрещено играть свадьбу и злоупотреблять спиртным.
Об этом дне известны такие погодные приметы:
- реки вышли из берегов - к урожайному году;
- прилетели ласточки - больше мороза не будет;
- если небо во время заката ясное, то ночь будет холодной;
- появилось много пчел - к потеплению.
Погода 15 апреля в Украине будет теплой и преимущественно сухой, однако ветреной.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины отмечают Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.
По старому стилю праздник 15 апреля наступает у Ивана, Макара, Марии, Сергея и Ефима.