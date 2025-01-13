Дата 13 января богата давними народными традициями и приметами.

Сегодняшняя дата богатая традициями и интересными фактами, а народные обычаи её празднования существуют много веков. Узнайте, какой праздник 13 января наступает в Украине и в мире, что запрещено делать и какие известные люди родились в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане отмечают 13 января праздник Ермила и Стратоника Сингидонских, а также мученика Петра Анийского. По старому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученицы Мелании Римской и святителя Василия Великого. Этих святых с большим уважением чествовали наши предки.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как его отметить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине -Старый Новый год, который наступает в ночь с 13 на 14 число. Появилось это торжество с забавным названием из-за смены юлианского ("старого") календаря на григорианский ("новый"), разница между которыми составляет 13 дней. Новый год был так популярен в народе, что на протяжении многих лет его отмечали как по новому, так и по старому стилю. Не стоит путать светский Старый Новый год с православным днем Меланки.

Из выдающихся украинцев сегодня родились химик Николай Бекетов, военный УНР Павел Горячий, журналист и ученый Евгений Онацкий, авиатор и инженер Левко Мациевич, терапевт и доктор медицинских наук Любовь Мала.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечают сегодня праздники Всемирный день борьбы с депрессией, День отца в исламе, День резиновой утки.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились художник Ян ван Гойен, архитектор Франсуа Мансар, актеры Орландо Блум и Лиам Хемсворт, хоккеист Коннор Макдэвид.

Что за праздник сегодня по народному календарю

С давних времен праздник сегодня известен как Василия и Меланки. В его праздновании христианские обычаи переплелись с языческими верованиями. Украинцы наряжались в костюмы Мелании, Василия, Козы и других персонажей. В таких нарядах ходили по селу, посевали и желали достатка соседям.

Ещё одно название этого дня - Щедрый вечер. Его главный обычай - приготовление сытных мясных блюд, которые символизировали благополучие. На столе также обязательно была щедрая кутья, которую заправляли маслом, сметаной или сливками.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Помня, какой сегодня праздник, важно соблюдать его запреты. Как и в другие церковные торжества, нельзя ссориться, оскорблять и унижать других, желать зла людям. Мученик Ермила при жизни был известен любовью к кошкам, поэтому категорически запрещено обижать котов и прогонять их на улицу.

В эту дату известны такие погодные приметы:

если потеплело, то ещё несколько недель не будет морозов;

кот прячется в теплое место - к заморозкам;

деревья покрылись инеем - год будет урожайным;

дует южный ветер - к жаркому году.

Погода 13 января будет пасмурной и прохладной, с возможным небольшим снегопадом в северных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 13 января отмечают Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

По старому календарю праздник 13 января наступает у обладателей имен Михаил, Петр, Мелания.

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