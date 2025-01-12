13 января по новому церковному календарю вспоминают двух мучеников - Ермила и Стратоника Сингидонских. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 13 января по старому стилю
- О чем говорят приметы на 13 января
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 13 января
- Кто отмечает день ангела 13 января
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 13 января (26 января по старому стилю) - день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских, которые пострадали за веру в Иисуса.
Ермил и Стратоник жили в III-IV веках в городе Сингидон (ныне Белград). Ермил был диаконом, он проповедовал православие и поэтому его заставляли отречься от веры. Ермил категорически отказывался и угодил за это в тюрьму. Диакона стали устрашать и пытать, но когда мучителям стало ясно, что ничего не могут поделать, то бросили Ермилу в Дунай. Следом за ним пострадал и тюремный стражник Стратоник, который был другом Ермилы. Страж, видя пытки своего товарища, не смог сдержать слез. Это заметили другие тюремщики - тогда Стратоник заявил, что тоже является христианином и следом за Ермилой был брошен в Дунай.
Какой церковный праздник 13 января по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобной Мелании. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 13 января
По приметам дня судят о погоде в ближайшие дни, а также можно узнать, каким будет лето:
- кошка прячет мордочку - похолодает, лижет лапки - к солнечной погоде;
- теплый денек стоит - лето тоже будет теплым;
- иней выпал и лежит на ветках деревьев - летом будет много меда и хороший урожай зерна;
- кот катается по полу - будет оттепель, трется спиной о стену - к ненастью.
В народе 13 января - праздник Ермилов день. Особенный почет сегодня воздавали домашним животным, особенно собаке и кошке.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 13 января церковь порицает лень, жадность, месть, нельзя отказывать в помощи, обижать кого-либо. Также не следует сквернословить, ругаться, сплетничать и завидовать.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещено обижать животных, особенно кошек. Согласно легенде, когда великомученик Ермил был в заточении, то там его утешала кошка - спасала от боли и помогала перенести пытки. Поэтому в народе святого считают покровителем кошек и горе будет тому, кто обидит ее.
Что можно делать 13 января
В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к святым Ермиле и Стратонику - просят укрепить в вере, дать сил и мудрости, чтобы вынести жизненные испытания и невзгоды.
День хорошо провести с родными и близкими. Согласно приметам, если в доме есть больной человек, его 13 января нужно посадить на то место, где чаще всего лежит кошка - тогда он вскоре выздоровеет. Также существует поверье, что в этот праздник нужно 7 раз помочь нуждающимся - считается, что за это будет прощено семь грехов.
Кто отмечает день ангела 13 января
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим, Яков, Петр, Марфа.
По старому стилю день ангела у Василисы, Василия, Мелании, Михаила, Петра.