Народный праздник 12 ноября известен под названиями Ивен Милостивый, Иван Снежный, Синичкин день, Зиновий и Зиновия.

Православная церковь Украины 12 ноября по новому стилю чтит память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, а также нарисованную евангелистом Лукой икону Божьей Матери "Милостивая".

Наши предки в этот народный праздник молились "Милостивой" иконе Божьей Матери о помощи в трудных делах, исцелении душевных травм и о помощи в переживании горя. Люди верили, что такая молитва принесет покой и утешение.

В Киевской Руси с этой даты прекращали играть свадьбы. Свадебный сезон возобновлялся лишь к концу зимы, на Масленицу. С середины ноября крестьяне удаленно готовились к зиме: доставали теплую одежду и зимние одеяла, пряли свитера, утепляли окна и стены, заготавливали дрова.

Видео дня

На Ивана Снежного наши предки ездили на рынок. Праздник 12 ноября считается очень удачным как для продаж, так и для покупок. Покупатели в эту дату могут закупиться с выгодой для себя, а торговцы - много заработать. Купленные 12 ноября вещи долго прослужат.

Ивану Милостивому молятся родители больных детей. Верили, что святой может излечить любого ребенка. Дата считается счастливой для лечения детей.

По старому стилю 12 ноября церковь чтит мучеников Зиновия и Зиновию, которые были братом и сестрой. Народный праздник 12 ноября назвали Синичкин день, поскольку к этой дате в Украину прилетали синички. Покормить таких птиц в этот день считается благим делом, которое принесет счастье человеку. Эта дата издавна считается очень удачной для рыбаков и собирателей грибов.

12 ноября - знак Зодиака

Рожденный 12 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру они очень талантливые и разносторонне развитые. Такие люди - очень интересные собеседники. Очень требовательные к себе и к другим. Проявляют большой фанатизм в любимых сферах, но в остальных делах они довольно ленивы. Не любят, когда с ними спорят.

Что нельзя делать 12 ноября

В этот день категорически нельзя обижать животных, ругать и бить их, гонять птиц. Также нельзя рубить на мясо домашнюю птицу и скот.

Несчастливый день для свадьбы.

Услышанные 12 ноября советы окажутся полезными и изменят жизнь к лучшему. Не стоит от них отмахиваться.

Плохой приметой считается дарить обувь и носки в этот день.

Приметы погоды 12 ноября

В этот день существуют такие приметы погоды:

На вишне до сих пор не пожелтели листья - к поздней весне.

Дятлы усиленно стучат по деревьям - к мокрой погоде.

Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Утреннее пение птиц предвещает потепление.

Если на улице видно пауков и дождевых червей, то в ноябре ещё будут теплые дни.

Важно помнить, что в наши дни климат значительно изменился, и некоторые давние погодные приметы для нас уже могут быть не актуальными.

Вас также могут заинтересовать новости: