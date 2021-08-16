Сегодня православные почитают память нескольких святых.

Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году в семье благочестивых христиан. В 17 лет он лишился родителей, начал изучать греческие писания. Часть имущества раздал нищим, другую часть закатал в бочку и выбросил в море. Сам принял постриг, ушел в пустыню, где жил 20 лет.

Позже, незадолго до Рождества Пресвятой Богородицы, он оказался рядом с Новгородом. Там основал монастырь, много молился и работал. Всю жизнь заботился о нищих, больных, и овдовевших женщинах. Скончался 3 августа 1147 года.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста

Читайте также16 августа: народный праздник, обычаи и приметыДалмат служил в войске царя Феодосия, но затем вместе с сыном ушел в обитель святого Исаакия. Они приняли иноческий постриг и стали вести скромную благочестивую жизнь. Исаак перед смертью поставил Далмата игуменом, поэтому и обитель стала называться Далматской.

Святой был рьяным борцом за православную веру, поэтому пользовался уважением у духовенства. Скончался 90-летним старцем. После его смерти сын Фавст стал игуменом обители.

Приметы 16 августа

сильный холодный ветер - к морозной зиме, теплый - к снежной;

какая погода 16 августа, такая же она будет и октябре;

облака выстроились на небе в одну линию - к сильным ветрам.

Что можно делать 16 августа

собирать малину и готовить из нее блюда, также можно консервировать ягоду;

готовить из черемухи лекарственные средства;

выходить замуж и жениться;

работать в огороде.

Что сегодня нельзя делать

лениться - лучше всего провести любые полезные работы по дому;

но подметать нельзя, иначе есть риск "вымести" счастье;

сквернословить и ругаться с близкими.

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Автор: Кристина Кащавцева