28 июля христиане празднуют два события: день равноапостольного князя Владимира и день памяти мучеников Кирика и Иулитты.

Князь Владимир Великий был внуком святой равноапостольной Ольги. Ранее мы рассказывали о том, кем была княгиня Ольга и почему она считается одной из важнейших фигур в истории государства.

В 988 году Владимир, который был язычником, принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить народ. Поговаривают, что сам он был очень болен, но после обряда крещения получил исцеление, а потому уверовал в Силу Господа. Благодаря тому, что именно сегодня князь сменил веру и стал христианином, день Владимира отмечается 28 июля. Также сегодня отмечается народный праздник 28 июля и День крещения Руси. Мы подготовили для вас красивые поздравления с крещением Руси и с днем ангела Владимира, с помощью которых можно напомнить близким о таком важном для славян событии.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мучеников Кирика и Иулитты

Иулитта была христианкой и жила вместе с сыном в Малой Азии. Во время гонений на христиан в эпоху правления императора Диоклетиана она оставила свой дом, имущество и многих рабов, взяв только двоих рабынь и сына, ушла из города.

Скрывалась в Селевкии, а потом в Торсе под видом нищей. В 305 году ее узнали, схватили и отправили на суд к императору Александру. Женщина не сломалась и, укрепленная Господом, исповедовала христианство. Ее пытали, но вера Иулитты была стойкой. Во время истязаний она повторяла: “Я христианка и не принесу жертвы бесам”.

Читайте такжеПраздничные выходные в августе 2021: когда и сколько будем отдыхатьСын ее плакал и рвался к матери. Император пытался приласкать парня, но тот кричал, что он христианин и хочет к маме. Тогда Александр швырнул его с высоты помоста на ступени. Мальчик покатился, ударился об острые углы и умер. Увидев смерть сына, Иулитта благодарила Господа за то, что он даровал Кирику мученический венец. После долгих пыток женщину казнили мечом.

Мощи святых Кирика и Иулитты были обретены в царствование святого равноапостольного царя Константина. Святым Иулитте и Кирику молятся об исцелении недугов у детей и о семейном счастье.

Приметы 28 июля

громко стрекочут кузнечики - к засухе;

плотный туман - к похолоданию и дождям;

гром 28 июля - к ливням.

Сон, приснившийся 28 июля, помогает преодолеть трудности. Постарайтесь запомнить его или записать, чтобы потом верно растолковать. Более подробно о снах мы рассказывали, составляя лунный календарь снов на июль 2021.

Что можно делать 28 июля

Наши предки в этот день старались как можно меньше выходить из дома. Посвящали день семье, молились о здравии и благополучии. Также просили святых Иулитту и Кирика об исцелении недугов.

Что сегодня нельзя делать

жаловаться, ссориться, выяснять отношения, быть недовольными жизнью, иначе получите ворох проблем;

выполнять тяжелую физическую работу;

затевать крупные перемены - первое впечатление будет обманчивым;

лгать и отказывать в помощи.

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Автор: Кристина Кащавцева