17 июля также отмечаются именины Ольги Романовой - первой дочери царя Николая II и его жены Александры Федоровны. В 2002 году она была причислена к лику святых.

Имя Ольга происходит от древнескандинавского Helga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая". Древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

Читайте такжеПраздники и выходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцыВ этот день принято читать молитву святой Ольге: “Моли Бога о мне, святая угодница Божия Ольга, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей”.

День Ангела Ольги в 2021 году почитается 6 раз: 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 и 24 июля, 23 ноября.

Поздравления с Днем Ангела Ольги в стихах

Священная, великая,

И вовсе не безликая.

Серьезная, ранимая,

И ангелом хранимая.

В день светлой Ольги,

Всем бедам вопреки,

Желаю быть счастливой,

Здоровой и красивой!

***

Нынче, в День княгини Ольги,

Пожелаю я тебе,

Чтобы ты была хозяйкой,

Навсегда в своей судьбе.

Пусть сбываются желанья,

Исполняются мечты,

Все мужчины замирают

От подобной красоты.

Ты несёшь нам свет и радость,

И хочу я пожелать.

Отдыхать тебе побольше,

И поменьше уставать.

***

Ольга, день сегодня твой,

Радость будет пусть с тобой!

Слезы никогда не лей,

Улыбайся веселей.

Жизнь тебя пусть бережет,

Бог в душе огонь зажжет.

Пусть исчезнут страх и боль,

Сердце счастью ты открой!

***

Пусть подарит Ольгин день

Процветание, счастье, нежность,

Море ярких перемен,

Силу духа и успешность!

Пусть во всём везёт всегда,

Длится радость долго-долго:

Дни, недели и года

Будет жизнь простой и полной!

***

Поздравления с Днем Ангела Ольги в открытках и прозе

Оленька, поздравляю тебя с праздником твоей небесной покровительницы, равноапостольной княгини Ольги! В этот светлый день хочу пожелать доброго здравия и благоденствия тебе и всем твоим домочадцам. Пусть Господь хранит тебя, направляя на твой путь добрых людей с чистыми помыслами и попирая недоброжелателей. Мир твоему дому и многая лета!

***

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

Поздравляю с Днём Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

***

Поздравляю с Днём Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!

***

Оленька, пускай жизнь твоя всегда будет легкой и воздушной, как воздушные шарики, такой же яркой и пестрой, полной радости и позитива. Пускай над головой твоей всегда сияет солнце, обнимая тебя своими лучами, играя в твоих волосах, подчеркивая твою красоту. Будь всегда такой же доброй и нежной, радуй своим прекрасным очарованием этот мир и всегда будь счастлива.

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Автор: Кристина Кащавцева