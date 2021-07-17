Имя Ольга происходит от древнескандинавского Helga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая". Древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".
Читайте такжеПраздники и выходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцыВ этот день принято читать молитву святой Ольге: “Моли Бога о мне, святая угодница Божия Ольга, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей”.
День Ангела Ольги в 2021 году почитается 6 раз: 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 и 24 июля, 23 ноября.
Поздравления с Днем Ангела Ольги в стихах
Священная, великая,
И вовсе не безликая.
Серьезная, ранимая,
И ангелом хранимая.
В день светлой Ольги,
Всем бедам вопреки,
Желаю быть счастливой,
Здоровой и красивой!
***
Нынче, в День княгини Ольги,
Пожелаю я тебе,
Чтобы ты была хозяйкой,
Навсегда в своей судьбе.
Пусть сбываются желанья,
Исполняются мечты,
Все мужчины замирают
От подобной красоты.
Ты несёшь нам свет и радость,
И хочу я пожелать.
Отдыхать тебе побольше,
И поменьше уставать.
***
Ольга, день сегодня твой,
Радость будет пусть с тобой!
Слезы никогда не лей,
Улыбайся веселей.
Жизнь тебя пусть бережет,
Бог в душе огонь зажжет.
Пусть исчезнут страх и боль,
Сердце счастью ты открой!
***
Пусть подарит Ольгин день
Процветание, счастье, нежность,
Море ярких перемен,
Силу духа и успешность!
Пусть во всём везёт всегда,
Длится радость долго-долго:
Дни, недели и года
Будет жизнь простой и полной!
***
Поздравления с Днем Ангела Ольги в открытках и прозе
Оленька, поздравляю тебя с праздником твоей небесной покровительницы, равноапостольной княгини Ольги! В этот светлый день хочу пожелать доброго здравия и благоденствия тебе и всем твоим домочадцам. Пусть Господь хранит тебя, направляя на твой путь добрых людей с чистыми помыслами и попирая недоброжелателей. Мир твоему дому и многая лета!
***
Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
***
Поздравляю с Днём Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!
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Поздравляю с Днём Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!
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Оленька, пускай жизнь твоя всегда будет легкой и воздушной, как воздушные шарики, такой же яркой и пестрой, полной радости и позитива. Пускай над головой твоей всегда сияет солнце, обнимая тебя своими лучами, играя в твоих волосах, подчеркивая твою красоту. Будь всегда такой же доброй и нежной, радуй своим прекрасным очарованием этот мир и всегда будь счастлива.
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