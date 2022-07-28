Народный праздник 28 июля имеет названия Владимир Красно Солнышко, Кирик и Улита.

Христиане отмечают народный праздник 28 июля в честь князя Киевской Руси Владимира Святославовича, который провел крещение Киевской Руси. Тезки князя сегодня отмечают День ангела Владимира. Также в этот день вспоминают святых мучеников Улиту и её сына Кирика.

В этот день наши предки не выходили на поле и не занимались жатвой. Считалось, что в поле в этот день обитает нечистая сила и различные болезни. Тех, кто будет работать сегодня, ожидали болезни и мор скота. 28 июля отдыхали и ходили в церковь.

Несмотря на запрет полевых работ, в эту дату можно собирать и засушивать дикую ромашку. Также этот цветок сегодня заваривают от различных болезней. Наши предки очень ценили целебные свойства ромашки.

Что нельзя делать 28 июля

Нельзя работать в поле и огороде сегодня В этот день лучше не гулять на природе, особенно с маленькими детьми. Не рекомендуется есть мясо - оно сегодня плохо переваривается. Но можно есть рыбу.

Приметы погоды 28 июля

Если липа пожелтела, то осень будет ранней.

Дождь с утра прошел - остаток дня будет солнечным и жарким.

Если после дождя нет радуги, то в августе будет много ясных дней.

Туман вечером - к дождю.

Если кузнечики громко стрекочут, то скоро будет сильная жара.

Если гром гулко гремит, будет ливень.

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