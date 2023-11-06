Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

7 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого мученика Феодота Анкирского. В народном календаре - Федотов день. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем можно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

7 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 ноября (19 ноября по старому стилю) - день памяти святого мученика Феодота Анкирского, или Феодота Корчемника. Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской (ныне город Анкара в Турции). У него была своя гостинница, Феодот был женат и вел праведный образ жизни – много молился и придерживался поста.

Именно благодаря рассказам Феодота о Христе, в Него уверовали многие язычники и иудеи. Также, как повествуют источники, Феодот имел особый дар: мог лечить больных возложением рук.

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Но все изменилось, когда на престол взошел император Диоклетиан - он начал гонения на христиан. По велению императора в Анкиру отправили наместника Феотекна, известного своей жестокостью. Многие христиане, бросив свое имущество, уехали из города, а сам Феотекн известил, что все, исповедующие христианство, отныне должны поклониться идолам и принести жертвы. Тех, кто этого не делал, казнили.

Феодот Анкирский в своей гостинице укрывал христиан от преследователей, кормил их, а тех, кого казнили, сам хоронил. Когда в Анкире закрыли последнюю христианскую церковь, литургии стали также проводить у Феодота. Но вскоре на него донесли правителю, святого долго истязали, а затем убили.

Святой мученик Феодот Анкирский был похоронен в Малосе, позже там построили церковь святого мученика Феодота.

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7 ноября по новому стилю чтят память чудотворной иконы Божией Матери "Взыграние Младенца" ("Пелагонитисса"), которая считается покровительницей беременных женщин.

Праздник 7 ноября по старому стилю - день памяти мучеников Маркиана и Мартирия. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 25 октября.

Приметы на 7 ноября

По приметам этого дня смотрели, какими будут погода в ближайшее время, зима и даже весна:

туман утром - жди оттепель;

листья еще не опали - к суровой зиме;

вороны сидят на нижних ветках - будет сильный ветер;

выпало много снега - в следующем году будет хороший урожай;

солнечный день - к ранней весне;

сухая погода, без осадков - зима будет с морозами и метелями;

звезды тусклые - к холодам и ненастью.

В народном календаре 7 ноября - Федотов день. В старину по традиции в этот день прикармливали синиц, воробьев, щеглов, свиристелей, а если видели зимородка, значит, зима пришла окончательно.

Что нельзя делать 7 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, скандалить;

сплетничать и злословить;

отказывать в помощи;

лениться.

По народным приметам, в этот день также нельзя долго спать и вязать, а беременным женщинам не стоит есть на ходу - малыш будет беспокойным.

Что можно делать 7 ноября

У святого Феодота Анкирского просят о помощи в делах, просят об исцелении от болезней и укреплении веры. Перед иконой Божией Матери "Взыграние Младенца" молятся о даровании детей, благополучной беременности и родах, здоровье малыша и мамы.

В этот день нельзя вязать, но можно ткать, прясть или вышивать - святого Феодота считают покровителем женского рукоделия.

7 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Федор, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян.

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