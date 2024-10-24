Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 25 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

25 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Маркиана и Мартирия, а также преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских. О традициях и приметах 25 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 25 октября по новому церковному календарю (7 ноября по старому) - день памяти мучеников Маркиана и Мартирия, которые пострадали за христианскую веру в IV столетии, а также преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

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Мартирий и Маркиан жили в IV столетии и служили в главном соборе Константинополя. Маркиан был чтецом, а Мартирий - иподиаконом, также они были помощниками - нотариями, то есть, секретарями, патриарха Павла Исповедника. Когда еретики-ариане убили Патриарха и его кафедру передали еретику Македонию, то начались гонения на христиан.

Маркиан и Мартирий пострадали одними из первых. Сначала их пытались лестью, золотом и высокими должностями переманить на сторону еретиков. Но когда поняли, что усилия тщетны, служителей Церкви Христовой стали пугать раправой. Маркиан и Мартирий остались верны учению Иисуса Христа, за что их публично казнили. Позже, по велению святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в специально построенную церковь.

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О житии преподобного Мартирия, диакона, сохранилось немного сведений. Изветсно, что он жил вXIII-XIV веках, служил в Киево-Печерской лавре. За свою великую чистоту и постнические подвиги получил дар чудотворения от Бога. Все, за кого молился Мартирий, Господь миловал, и каждый получал то, о чем преподобный просил. Также святой умел изгонять из людей бесов. Похоронен преподобный в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Преподобный Мартирий затворник также жил XIII-XIV веках. О его жизни и подвигах известно довольно мало. Впервые святого упомянули в списке покоящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры в 1795 году - "преподобный Мартирий, почивающий в затворе".

Память святых Мартириев празднуют 25 октября по новому стилю, в день святого мученика Мартирия.

Какой церковный праздник 25 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских, а также Иерусалимской иконы Божией Матери. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 25 октября

По приметам дня можно узнать, какими будут погода, зима и урожай:

туман утром - можно ждать потепления;

гром в этот день - зима будет снежной и теплой;

на небе много звезд - к урожаю гороха;

звезды яркие - скоро будет мороз, а если тусклые - тепло.

В народном календаре 25 октября - праздник Дедовские плачи, день, когда почитают умерших родственников. В народе подмечают, что в это время может пойти дождь или снег - говорят, что это природа плачет о тех, кого уже нет в живых.

Что нельзя делать сегодня, 25 октября

В церковный праздник 25 октября, как и в другой день, церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, осуждения и клеветы, лени и выступает против жадности, зависти, мести, отчаяния.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается отказывать в помощи и милостыне, громко смеяться, веселиться, устраивать шумные вечеринки, а также плохо вспоминать об умерших.

Что можно делать 25 октября

В молитвах к святым на православный праздник сегодня просят об укреплении веры, исцеления от тяжких болезней, поддержки и совета в трудных ситуациях. Также святые Маркиан и Мартирий считаются покровителями юристов и нотариусов.

По народной традиции 25 октября в старые времена была традиция идти на кладбище, чтобы помянуть умерших родственников и близких и в преддверии зимы привести их могилы в порядок. Добрым делом считается убрать на хотя бы одной чужой заброшенной могиле. Дома можно зажечь свечу и помолиться об умерших, если есть возможность - подать милостыню или помочь нуждающимся.

Кто отмечает день ангела 25 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Валериан, Валерий, Матрона.

По старому стилю день ангела у Яна, Тараса, Остапа, Николая, Макара, Ивана, Дениса, Богдана, Александра, Доминики.

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