Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

5 сентября в церкви почитают пророка Захарию и его жену праведную Елисавету, которые были родителями Иоанна Предтечи. В народном календаре - Захарий и Елисавета. О жизни святых, традициях дня и запретах на церковный праздник - в материале.

5 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

По Евангелие от Луки Захария и его супруга Елисавета долгое время были бездетными. Захария был священником, а Елисавета - сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Как-то Захарии явился архангел Гавриил и рассказал, что вскоре у них родится сын - у него будет миссия подготовить людей к пришествию Спасителя.Тогда Захария не поверил ангелу и стал немым. Обрел речь он лишь после рождения сына, когда нужно было назвать младенца. Его, по внушению Святого Духа, назвали Иоанном.

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Святой Иоанн родился на полгода раньше Иисуса. Известно, что когда Елисавета вынашивала его, то к ней пришла ее племянница, Дева Мария, узнавшая о благой вести. Тогда Елисавета сказала: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!"

Царь Ирод, который узнал от волхвов о рождении Царя Иудейского, тут же велел убить всех младенцев. Во время богослужения в храм к Захарии ворвались воины царя с требованием отдать им сына. Тот отказался и его убили. Елисавета бежала с сыном в пустыню, но умерла через 40 дней после гибели мужа. Иоанн Предтеча находился в пустыне, пока не явился израильскому народу.

Святых почитают 5 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 18 сентября.

Народные приметы на 5 сентября

По приметам дня судили, какой будет погода, а также осень и зима:

облака на рассвете красные - жди ненастья;

на рябине много ягод - к дождливой осени.

листья на рябине пожелтели - зима будет ранней;

облака плывут низко - будет дождь;

лягушек не видно и не слышно - перед непогодой.

В народе 5 сентября - праздник Захарий и Елисавета. В старину считали, что в этот день пишется судьба человека, учитываются все плохие и хорошие поступки.

5 сентября - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие:

запрещено сквернословить и ругаться;

нельзя давать пустые обещания - они приравниваются в этот день ко лжи и обману;

не следует носить грязную или рваную одежду - рискуете притянуть к себе болезни.

В этот день важно следить за своими словами и ни в коем случае нельзя желать зла или проклинать - считается, что все сказанное возвращается к человеку. И наоборот - пожелав удачи, она обязательно вернется.

Что можно делать 5 сентября

К святым Захарие и Елисавете обращаются пары, которые хотят иметь детей. Беременные женщины просят о легких родах и здоровье младенца. В народе верили, что человек, родившейся на Захарию и Елисавету, имеет колдовскую силу.

Можно делать уборку в доме, хорошо искупаться, а если есть возможность, то и попариться с березовым веником - чтобы прогнать все болезни. В этот день хорошо играть свадьбу.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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