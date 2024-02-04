Какой церковный праздник отмечают верующие 5 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

5 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и мученицу Агафию. В народе - день Агафьи Скотницы. О чем молиться, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 5 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

5 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 февраля (18 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского и святой мученицы Агафии, одной из наиболее почитаемых раннехристианских святых.

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, жил в XVII веке. Он был родом из Подольской губернии, из старинной дворянской семьи Полоницких-Углицких. Учился Феодосий в Киево-Братской школе, затем принял монашеский постриг.

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Первым серьезным послушанием для Феодосия стало возрождение Киево-Выдубицкого монастыря, который на то время был разорен. Следующий этап в его жизни - назначение архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, обитель также была опустошена и разорена. Через несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. Иночество при Феодосии в епархии пережило особенный подъем, также Феодосий покровительствовал черниговским духовным школам.

Умер святитель в 1696 году, погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в сделанном для этого склепе. Позже его преемник, святитель Иоанн (Максимович), построил над гробом кирпичный свод с хвалебной надписью - за чудесное исцеление от тяжкой болезни. Прославление святителя Феодосия совершилось в 1896 году.

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Агафия жила в III веке на Сицилии. Она была родом из богатой и знатной семьи о очень красива. Городской префект Квициан положил на нее глаз, но Агата решила посвятить себя служению Богу. Градоначальник решил отомстить: девушку схватили и определили в публичный дом, а затем отдали под суд. После Агату долго пытали и бросили в темницу. Мученица истекала кровью, когда ей явился апостол Петр с ангелом. Он исцелил ее раны и отворил дверь, но Агата отказалась бежать, чтобы за это не наказали охранников. Святую сожгли на костре и, по преданию, в тот самый момент началось землетрясение. Еще через год после смерти святой на Сицилии проснулся вулкан Этна - жители стали усердно молиться Агате о спасении, и лава не дошла до города.

С тех пор святую почитают как защитницу от пожаров и наводнений, покровительницу жилища и домашнего скота, в первую очередь - коров.

Праздник 5 февраля по старому стилю - день памяти священномученика Климента, епископа Анкирского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 23 января.

О чем говорят приметы на 5 февраля

Приметы этого дня говорят о погоде весной и летом:

мороз в этот день - весна будет ранней, а лето - сухим и жарким;

если нет снега - лето будет засушливым;

теплая погода выдалась - холодов больше не будет.

В народном календаре 5 февраля - праздник Агафья Скотница, Агафья Поминальница, святую Агафью считают покровительницей домашнего скота, в особенности коров-кормилиц.

Что нельзя делать 5 февраля

Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться;

обижать домашних животных;

отчаиваться, поддаваться унынию.

Не следует в этот день отказывать в помощи нищим и бездомным - иначе, по примете, можно оказаться на их месте.

Что можно делать 5 февраля, о чем молиться

У святого Феодосия просят об исцелении различных заболеваний, особенно онкологических - возле мощей святителя происходили различные чудотворения. Молятся Феодосию о защите от клеветы, ненависти, разрешении сложных семейных ситуаций. Также Феодосия Черниговского просят об укреплении ума детей.

Святую Агафью считают защитницей от пожара. По традиции в этот день в католических и православных храмах освящали хлеб с солью, которыми потом кормили домашних животных, чтобы те не болели, и хранили в доме как оберег от пожара. Также на Агафью было принято поминать умерших родственников и посещать их могилки.

В старину в этот день было принято делать уборку в хлевах, клетках и сараях, где живут домашние животные.

5 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Феодосий, Агафья, Макар, Антон, Евгений, Василиса.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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