Дата 5 февраля примечательна несколькими праздниками и народными обычаями.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими интересными фактами и давними украинскими обычаями. Узнайте, какой праздник 5 февраля наступает в Украине и мире, что отмечают верующие и кто из знаменитостей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти архиепископа Феодосия Черниговского и ранней священномученицы Агафьи. Им молятся об исцелении болезней, защите дома от пожара, здоровье домашнего скота. По старому стилю верующие чтят епископа Климента Анкирского.

Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо провести эту дату.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День Государственной специальной службы транспорта. Эта структура входит в состав ВСУ и занимается защитой транспортной инфраструктуры, разминированием территории, восстановлением железнодорожных путей и мостов. Без неё была бы невозможна работа транспорта во время войны.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились зоолог Николай Шарлемань, археолог Виталий Зубар, авиаконструктор Константин Калинин.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 5 февраля праздник День нутеллы. В это вкусное торжество любители шоколадной пасты всего мира устраивают ярмарки и делают собственные десерты. Ранее мы рассказывали, как готовится домашняя нутелла - рецепт доступен каждому.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День группы The Clash, День эрудита, День бабочки-монарха, День шоколадного фондю.

Из известных мировых личностей 5 февраля родились изобретатель пулемета Гайрам Стивенс Максим, основатель одноименной автомобильной компании Андре Ситроен, писатель Уильям Берроуз, кинорежиссер Майл Манн, актрисы Барбара Херши и Дженнифер Джейсон Ли, футболист Криштиану Роналду.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Агафья Поминальница и Агафья Скотница. Наши предки посещали могилы близких, убирались на кладбище и молились за упокой душ родных. Крестьяне заботились о домашнем скоте и чистили хлев.

По давней народной примете сегодня нужно сходить в храм и освятить буханку хлеба (желательно - домашнего). Освященную выпечку нужно раздать всем родным и животным, чтобы те не болели.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечается в народе, чтобы на нарушить его запреты. Сегодня нельзя отказывать в помощи людям (иначе сами вскоре окажетесь в беде), жадничать и лениться, ругаться матом. Категорически запрещено проявлять жестокость к животным.

Существуют такие погодные приметы в эту дату:

если утром громко поют птицы, то стоит ждать заморозков;

отсутствие снега предвещает засушливое и душное лето;

если тепло, то больше серьезных морозов не будет;

животные беспокойно себя ведут, прячутся в тихое место - к метели.

Погода 5 февраля будет пасмурной и с осадками в некоторых областях. По всей Украине похолодает, но температура все равно будет выше нормы.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 5 февраля наступает у Антона, Макара, Михаила, Агаты, Александры, Василисы.

По старому стилю праздник 5 февраля отмечают Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Катарина, Милица.

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