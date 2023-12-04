Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

5 декабря по новому церковному календарю вспоминают Савву Освященного, чудотворца. В народном календаре - Саввин день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 5 декабря по старому стилю - в материале.

5 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Преподобный Савва Освященный жил в V веке, в Каппадокии (ныне - территория Турции). Когда ему исполнилось 8 лет, он поступил в монастырь поблизости и прожил там 10 лет. Родители уговаривали юношу вернуться и жениться, но он решил посвятить жизнь Богу.

Савва так преуспел в посте и молитвах, что получил дар чудотворения - мог исцелять людей от тяжких болезней и прогонять бесов. Еще через десять лет он отправился в Иерусалим, где поселился в монастыре старца Феоктиста с очень строгим уставом. Там 5 лет Савва провел в затворе в пещере.

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Преподобный Евфимий - известный старец, молитвенник и чудотворец - стал духовным наставником Саввы. После смерти старца ученики потянулись к Савве. Он основал обитель, которая стала называться "Великая Лавра". В разное время в ней подвизались известные христианские праведники. Также преподобный Савва написал первый устав церковных служб - он до сих пор используется в православной церкви.

Праздник 5 декабря по старому стилю - день памяти святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 22 ноября.

О чем говорят приметы на 5 декабря

По приметам дня можно судить, какой выдастся зима и будет погода:

теплая погода в этот день - зима будет долгой и снежной;

на улице мороз - жди оттепель и снег с дождем;

галки и вороны собираются в большие стаи - выпадет снег, а если садятся на землю - будет оттепель.

В народном календаре 5 декабря - праздник Саввин день, Савва. В старину считалось, что Савва продолжает дело, начатое Варварой: мороз крепчал.

Что нельзя делать 5 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

cквернословить, ругаться;

сплетничать, распускать слухи;

начинать новые дела, особенно мужчинам - считается, что все начатое не даст результата.

Также по народным приметам в этот день не следует идти в гости к малознакомым людям и приглашать незнакомцев к себе.

Что можно делать 5 декабря

В этот день можно пойти в храм или же помолиться святому дома. У преподобного Саввы Освященного просят о благополучии в семье и чтобы Бог дал детей.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

Саввин день считается благоприятным для сватовства - считается, что брак будет крепким. По народным приметам, если в этот день положить под подушку монету, то деньги потекут в дом рекой и можно забыть о финансовых проблемах.

5 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Захар, Илья, Геннадий, Сергей.

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