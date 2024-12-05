Народный праздник 5 декабря известен под названиями Саввин день, Савва Освященный, Прокопьев день.

5 декабря издавна считается удачной датой для мужчин, но опасной и несчастливой в целом. Узнайте, какой сегодня праздник в Украине отмечается, что запрещено делать и какие известны давние приметы для мужчин.

Что отмечаем 5 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечают День работников статистики Украины и Международный день волонтера.

Православные верующие сегодня по новому стилю чтят преподобного Савву Освященного и мученика Анастасия. По старому календарю чествуют мученика Прокопия Чтеца. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 5 декабря отмечают христиане.

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Сегодняшний день считается в народе мужским праздником. Мужчины освобождаются от тяжелого физического труда и посвящают день отдыху. Плохой приметой считается работать тем, кто содержит домашний скот - иначе животные начнут болеть.

В целом праздник сегодня считается опасным и несчастливым. Согласно приметам, по земле разгуливает нечисть, а в лесах становятся агрессивнее дикие звери. Поэтому без большой необходимости люди старались не выходить из дома.

5 декабря - удачный день для торговли и покупок. Продавцы смогут получить большую прибыль, а покупатели останутся довольны покупками.

Кто родился 5 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют волевой, амбициозный и упрямый характер. Они уверенно идут к цели и не жалеют себя. Кажутся строгими и горделивыми внешне, но на самом деле имеют доброе сердце. Любят природу и животных.

Что нельзя делать 5 декабря

В праздник 5 декабря не стоит ходить в гости и приглашать гостей к себе, особенно если это малознакомые люди.

Стричь ногти и волосы сегодня - к болезням кишечника.

Неудачный день для далеких поездок и путешествий - повышается вероятность неприятностей в дороге.

Не стоит спорить с близкими даже по пустякам иначе отношения ухудшатся.

Не надевайте изношенную, порванную, грязную одежду сегодня, иначе в жизни будет много проблем.

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