5 декабря издавна считается удачной датой для мужчин, но опасной и несчастливой в целом. Узнайте, какой сегодня праздник в Украине отмечается, что запрещено делать и какие известны давние приметы для мужчин.
Что отмечаем 5 декабря - праздник в Украине
На официальном уровне сегодня отмечают День работников статистики Украины и Международный день волонтера.
Православные верующие сегодня по новому стилю чтят преподобного Савву Освященного и мученика Анастасия. По старому календарю чествуют мученика Прокопия Чтеца. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 5 декабря отмечают христиане.
Сегодняшний день считается в народе мужским праздником. Мужчины освобождаются от тяжелого физического труда и посвящают день отдыху. Плохой приметой считается работать тем, кто содержит домашний скот - иначе животные начнут болеть.
В целом праздник сегодня считается опасным и несчастливым. Согласно приметам, по земле разгуливает нечисть, а в лесах становятся агрессивнее дикие звери. Поэтому без большой необходимости люди старались не выходить из дома.
5 декабря - удачный день для торговли и покупок. Продавцы смогут получить большую прибыль, а покупатели останутся довольны покупками.
Кто родился 5 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют волевой, амбициозный и упрямый характер. Они уверенно идут к цели и не жалеют себя. Кажутся строгими и горделивыми внешне, но на самом деле имеют доброе сердце. Любят природу и животных.
Что нельзя делать 5 декабря
В праздник 5 декабря не стоит ходить в гости и приглашать гостей к себе, особенно если это малознакомые люди.
Стричь ногти и волосы сегодня - к болезням кишечника.
Неудачный день для далеких поездок и путешествий - повышается вероятность неприятностей в дороге.
Не стоит спорить с близкими даже по пустякам иначе отношения ухудшатся.
Не надевайте изношенную, порванную, грязную одежду сегодня, иначе в жизни будет много проблем.