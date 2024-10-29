Народный праздник 29 октября известен под названиями Аврамий Овчар и Анастасия Овечница, Лонгин Сотник, Лонгин Вратник.

Наши предки 29 октября покупали овечек и лечили глазные болезни, а также занимались рукоделием. В эту дату есть несколько примет и запретов для женщин. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и какие есть традиции дня.

Какой сегодня праздник в Украине 29 октября

По новому стилю православные христиане чествуют преподобномученицу Анастасию Римлянку, преподобного Аврамия и его племянницу Марию. По старому календарю сегодня вспоминают мученика Лонгина Сотника. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 29 октября отмечают верующие.

День Анастасии считается удачным для женщин. Святой мученице молятся о семейной счастье, здоровье детей, крепкой любви. Девушки в этот день отдыхали от тяжелого физического труда и занимались рукоделием. Сегодня отмечается День ангела Анастасии, с которым можно поздравить обладательниц этого имени.

Видео дня

По народной примете женщинам сегодня стоит приготовить для семьи блюда из зерна нового урожая - кашу, пироги, вареники и т.п. Такая еда наполнит энергией и исцелит больных.

В Киевской Руси в эту дату заботились об овечках - выпасали их, стригли, лечили и кормили лакомствами. День считается удачным для вязания одежды из шерсти и покупки ягнят. Также в эту дату чествовали пастухов и угощали их домашними пирогами.

Наши предки посвящали праздник 29 октября подготовке к зиме. Мужчины заготовляли дрова и утепляли фасады домов. Женщины готовили консервацию и квасили капусту. На огороде заканчивали сеять озимые культуры.

Сегодняшний день считается удачным для лечения глазных болезней и исправления проблем со зрением.

Кто родился 29 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют властный, лидерский характер. Не терпят, когда их критикуют или игнорируют. Имеют точное мышление и заранее обдумывают все свои действия. Рожденные 29 октября люди считают себя главой семьи.

Что нельзя делать 29 октября

Женщинам не стоит стричь волосы, иначе здоровье шевелюры ухудшится.

Праздник сегодня не подходит для строительства и ремонта. Такие работы закончатся неудачей.

Не доверяйте незнакомцам и не берите у них подарки.

Неудачный день для важных дел, встреч, бизнес-проектов.

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