Народный праздник 25 июня известен под названиями Феврония-русальница, Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник.

Православная церковь Украины 25 июня по новому стилю чит память святой девы и мученицы Февронии Низибийской. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают монаха Петра Афонского.

Наши предки в народный праздник 25 июня славили солнце. Ему посвящали летние песни, пекли печенье и коржи в форме солнечного диска. Счастливой приметой сегодня считается встать очень рано и встретить рассвет. Однако в полдень люди старались долго не находиться под лучами, чтобы не получить солнечный или тепловой удар.

Любители рыбной ловли в этот народный праздник выходили на промысел. День считается очень удачным для рыбалки - улов будет приличным. Перед походом к реке заготавливали приманку для разных видов рыб - опарышей, хлебную крошку, кукурузную и перловую кашу.

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Из пойманной рыбы хозяйки варили уху. Обеспеченным семьям были доступны виды высшего качества вроде судака, сома, леща и скумбрии. Простые крестьяне готовили юшку из карасей и окуней. Рыбные блюда в эту дату считаются особенно полезными.

На огородах в праздник 25 июня сеяли позднюю капусту и озимое зерно, окучивали картошку, собирали урожай клубники. Однако часто в эту дату шли дожди. Тогда день проводили дома, занимаясь уборкой и мелким ремонтом.

Согласно приметам, с 25 июня уже можно купаться в реках и озерах, не боясь русалок.

25 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру умные, находчивые, ответственные, смышлёные. Проявить свои таланты на полную им мешает неуверенность в себе и боязнь неудачи. Рожденные 25 июня люди сентиментальные и романтичные, но также тревожные и пессимистичные.

Что нельзя делать 25 июня

Неудачный день для дальних поездок.

Запрещено ссориться со второй половинкой, вспоминать старые обиды, упрекать и обижать любимого человека, иначе отношения испортятся.

Неудачный день для работы на клумбе и в саду, обрезки и пересадки растений, кошения травы.

Не стоит заниматься рукоделием - будете много ошибаться во время работы.

Плохой день для переезда, смены места работы.

Не вытирайтесь чужим полотенцем и не примеряйте не свою одежду.

Приметы погоды 25 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если появилось много цветущего клевера, то июль будет дождливым.

Ночью ярко мерцают звезды - к солнечной погоде в ближайшие дни.

Чем ниже летают стрижи, тем выше вероятность дождя.

День сухой и жаркий - к неурожаю грибов в лесах.

Вечером на траве появилась роса - следующие дни будут солнечными, но не жаркими.

Дождь 25 июня предвещает большое количество мёда на пасеках.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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