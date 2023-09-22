23 сентября по новому церковному календарю празднуют зачатие Иоанна Предтечи, а также вспоминают святую мученицу Ираиду Александрийскую. Что отмечают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - в материале.
- 23 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 23 сентября
- Что нельзя делать 23 сентября
- Что можно делать 23 сентября
- 23 сентября - именины сегодня
23 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
23 сентября (6 октября по юлианскому календарю) - зачатие Пророка Иоанна, Крестителя Господня. Иоанн Предтеча - самый почитаемый святой в христианстве после Богородицы. Он родился в семье пожилой пары - священника Захарии и его жены Елисаветы, которые долгое время были бездетными. Молитвами они вымолили себе сына, о появлении которому Захарии известил архангел Гавриил. Тогда Захария засомневался в словах ангела, за что был лишен дара речи. Впрочем, этот дар вернулся, когда нужно было назвать родившегося младенца. Назвали его Иоанном, а отец стал говорить о нем, как о Предтече Господа.
Иоанн Креститель родился на полгода раньше Иисуса. Его мать, Елисавета, будучи беременной пришла к совей сестре, Деве Марие - та только получила благую весть о рождении Спасителя. Елисавета сказала сестре: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!".
О рождении Царя Иудейского от волхвов узнал царь Ирод и веле убить всех младенцев. К Захарию ворвались прямо в храм и потребовали отдать сына. Мужчина отказался и его убили, а Елисавета успела убежать с маленьким иоанном в пустыню. Спустя 40 дней умерла и Елисавета, а Иоанн сам рос в пустыне до момента, пока не явился перед израильским народом, чтобы возвестить о пришествии Мессии.
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Святая Ираида жила в Александрии в III-IV веках. Ее отец был священником, девочка еще в 12 лет решила стать монахиней. Когда правил император Максенций, на христиан устраивали гонения. Как-то Ираида увидела причаливший корабль, на котором было много людей и иноков в оковах. Их везли на суд за проповедование христианства. Не раздумывая, Ираида присоединилась к другим, и ее также казнили.
Церковный праздник 23 сентября по старому стилю - день памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
Приметы на 23 сентября
По приметам дня ориентируются, какими будут погода, осень и зима:
- дождь в этот день - остаток месяца будет теплым;
- солнце пригревает - будет дождь в конце сентября;
- много ягод на рябине - к сырой осени и суровой зиме, а если мало плодов - к сухой осени.
В народном календаре 23 сентября - праздник Ираида Спорная (или Раиса). Прозвали его так потому, что было трудно предсказать, какой будет погода в этот день.
Что нельзя делать 23 сентября
Что сегодня нельзя делать:
- брать и давать в деньги долг;
- пересчитывать деньги в кошельке - к финансовым проблемам;
- ссориться с мужем - начнутся длительные проблемы в семье;
- принимать судьбоносные решения - все может пойти наперекосяк.
Также нельзя жаловаться на судьбу и рассказывать кому-либо о своих проблемах, иначе их так и не удастся решить.
Что можно делать 23 сентября
На церковный праздник молятсяоб излечении от болезней, особенно от головной боли, избавлении от вредных и страшных привычек, успокоении души, а также просят о рождении ребенка.
В этот день обычно утепляют дом на зиму, протапливают его, если кто топит дровами - то заготавливают дрова и уголь на зиму. 23 сентября 2023 также отмечают день осеннего равноденствия - считается, что начатое и задуманное в этот день обязательно сбудется.
23 сентября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Иван, Ираида, Раиса, Антонина, Петр, Иннокентий, Андрей.
Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.