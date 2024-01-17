Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

18 января по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. В народном календаре - Афанасьев день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 18 января по старому стилю - рассказываем ниже.

18 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 января (31 января по старому стилю) - день памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского и выдающегося церковного писателя.

Афанасий родился в 297 году в Александрии. С детства он изучал Священное Писание. Однажды он вместе с другими детьми играл на берегу моря: дети-христиане решили крестить друзей-язычников. Афанасия, которого избрали "епископом", совершал крещение - повторяя слова, которые слышал в церкви при таинстве. За ними из окна наблюдал патриарх Александрийский Александр и велел позвать к себе детей и их родителей. Побеседовав, он убедился, что Афанасий провел крещение по церковному уставу, признал таинство действительным и дополнил его миропомазанием.

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Когда Афанасий вырос, то стал священником. Вместе с патриархом Александром он ездил на Первый Вселенский Собор и там выступил с опровержением ереси Ария. Позже Афанасия избрали на Александрийскую кафедру. Святитель управлял Церковью 47 лет и за это время испытал немало гонений от ариан. До наших дней сохранились его сочинения, комментарии к Священному Писанию и жизнеописания, в частности, и преподобного Антония Великого.

Праздник 18 января по старому стилю - Навечерие Крещения Господня или Богоявление. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 5 января.

О чем говорят приметы на 18 января

По приметам дня судят о погоде в дальнейшем и урожае:

утром снег - будет хороший урожай хлеба и гречки;

мало снега - будет мало ягод и грибов;

на небе много звезд - к урожаю пшеницы и гороха.

В народном календаре 18 января - праздник Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Так его прозвали потому, что обычно в этот день был сильный мороз, говорили: "Афанасий Ломонос - береги свой нос".

Что нельзя делать 18 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

конфиктовать, особенно с близкими;

отказывать в помощи;

осуждать и сплетничать.

Народные приметы не советуют в этот день венчаться и справлять свадьбу - считается, что брак будет недолгим. Не стоит начинать новые дела и переезжать на новое место - это неудачное для этого время. Также старались в этот день не крестить мальчиков, опасаясь, что они начнут болеть, хотя Церковь не возбраняет проводить таинство крещения.

Что можно делать 18 января

В этот день можно пойти в храм, а если нет такой возможности, то помолиться дома. Святого Афанасия просят о прощении грехов, наставлении на путь истинный, здравии, помощи в борьбе с эпидемией, благополучии, смирении и терпении. Также святому молятся о разрешении любых вопросов, связанных с верой.

В старину существовала традиция на Афанасия обходить дом со свечой и молитвой - так защищали его от всего недоброго. День считается неудачным для свадьбы, но хорошим для сватовства.

18 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю у Афанасия, Сергея, Николая, Владимира, Вольдемара, Александра, Михаила, Кирилла, Дмитрия, Максима, Евгения, Иллариона, Емельяна, Оксаны, Ксении, Марии.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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