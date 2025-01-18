18 января отмечается несколько примечательных событий.

Дата 18 января известна многими интересными фактами и украинскими обычаями. Узнайте, какой праздник 18 января наступает в мире и в Украине, что категорически запрещено делать и какие известные люди родились сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святителя Афанасия Великого. По старому стилю православные верующие празднуют Крещенский Сочельник или Богоявление. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как счастливо встретить этот день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных и национальных торжеств сегодня нет. Неофициально праздник сегодня в Украине известен как Афанасьев день.

Видео дня

Из выдающихся украинцев в эту дату родились художница Александра Экстер, композитор Григорий Давидовский, биатлонистки Валентина и Вита Семеренко, балерина Катерина Кухар, хоккеист Руслан Федотенко, футбольный тренер Виктор Мороз.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 18 января праздник День технического обслуживания, когда принято чествовать труд людей, которые обеспечивают работоспособность техники. Благодаря их работе удается избегать многих катастроф.

Также в мире наступают сегодня праздники День зажигания маяка, День толкового словаря, Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха, Национальный день кофе для гурманов в США.

Из мировых знаменитостей в этот день родились писатель Алан Александр Милн, актеры Кэри Грант, Пол Фримен, Марк Райлэнс и Кевин Костнер, философ Жиль Делёз, инженер Рэй Долби, футболист Лисандро Мартинес.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Народный праздник сегодня - Афанасьев день, в который можно молиться о прощении грехов и наставлении на правильный путь. Дата 18 января считается удачной для лечения любых недугов и оздоровительных процедур.

По старому стилю в народе отмечают Крещенский сочельник, в который соблюдать строгий пост и освящать воду в церкви. Святую жидкость в будущем используют для лечения болезней. На столе в этот вечер обязательно присутствует голодная кутья.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечается в народе, чтобы не нарушить его запретов. Как и в другие дни церковного календаря, сегодня нельзя ссориться с близкими, мстить и завидовать. Неудачным этот день считается для переезда (на новом месте будет много проблем) и свадьбы (брак будет недолгим).

В эту дату есть такие погодные приметы:

снег предвещает большой урожай зерна, дождь - потепление;

если лежит мало снега, то в этом году будет мало ягод и грибов;

южный ветер предвещает грозовое лето;

если на небе не видно звезд, то весной разольются реки.

Погода 18 января будет довольно теплой и мокрой. В большинстве областей ожидаются дожди или мокрый снег, а на дорогах будет гололед.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 18 января наступает у обладателей имен Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

По старому стилю праздник 18 января отмечают Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

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