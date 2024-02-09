Какой церковный праздник отмечают 10 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

10 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, а также отмечают день памяти иконы Божией Матери "Огневидная". Народный праздник называется Прохор Весновей. За что почитают святого, в чем помогает икона, запреты и приметы дня и что отмечают в православной церкви 10 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

10 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 февраля (23 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, который жил на рубеже XI-XII веков.

Прохор был монахом в Киево-Печерском монастыре. Его называли Прохор Лебедник - он собирал лебеду, перетирал ее в муку и пек хлеб. Кроме него, воды и просфоры больше ничего не ел.

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В то время случился голод, поэтому по примеру Прохора многие также начали печь хлеб из лебеды. Но он получался горьким, и его нельзя было есть. Тогда монах отдавал людям свой хлеб и благословлял - оказалось, что после такого благословения хлеб приобретает медовый вкус.

Известно еще одно чудо, случившееся, когда в Киеве не стало соли. Тогда Прохор попросил собрать пепел из келий и превратил его в соль. Чем больше соли раздавали людям, тем больше ее становилось. Это не понравилось торговцам, и было приказано отобрать у монастыря мешки с солью. Но когда их потом открыли, то в них оказалась зола. Это разгневало князя Святополка, и он приказал выбросить мешки - они снова наполнились солью. Когда князь узнал, что за этим стоит Прохор-чудотворец, то он сам пришел в Киево-Печерский монастырь, где помирился со святым и покаялся. С тех пор Святополк стал особенно религиозен, а когда Прохор умер, то князь лично отнес тело святого в пещеру и положил его в гроб.

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История написания иконы "Огневидная", к сожалению, неизвестна. Известно лишь, что икона явилась в 598 году., но где именнно - история умалчивает. Божия Матерь на этой иконе изображается без Младенца Иисуса, в одежде густо- красного цвета, из-за чего ее и назвали "Огневидной". Считается, что красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую за человеческие грехи.

Икону Богоматери считают чудотворной - верят, что святыня может исцелить человека от различных тяжких болезней, уберечь от негативного влияния извне, помочь успешно родить здорового малыша, а также, что лик позволяет прекратить войну и сохранить жизнь воинам. У образа иконы "Огневидная" принято молиться о том, что выходит за пределы человеческих способностей.

Праздник 10 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Ефрема Сирина.

О чем говорят приметы на 10 февраля

В народном календаре 10 февраля - праздник Прохор Весновей. Считалось, что с Прохорова дня морозы слабеют, а погода окончательно поворачивается на весну:

пришел Прохор - весна заглянула во двор;

с Прохора морозы слабеют, а сильный мороз будет только ночью;

если в этот день и всю следующую неделю мороз - в марте будет тепло.

В народе говорят: "На Прохора февраль хоть злится, но весну чует".

Что нельзя делать 10 февраля

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, сквернословить;

отказывать в помощи;

лгать.

Считается, что любая ложь 10 февраля может принести крупные неприятности. В этот день не принято устраивать обильных застолий или гуляний, а играть свадьбу на Прохора - к несчастливому браку. Мужчинам следует отказаться от работы, потому что все будет валиться с рук.

Что можно делать 10 февраля

В этот день молятся о здоровье, мире и чтобы Бог уберег от внезапной смерти без покаяния. 10 февраля считается хорошим днем для лечения и примирения.

10 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Лука, Марк, Пётр, Прохор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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