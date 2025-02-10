Узнайте, как благополучно провести этот день и не навлечь на себя беду.

Сегодняшняя дата имеет несколько народных запретов и обычаев, о которых стоит знать каждому украинцу. Мы разобрались, какой праздник 10 февраля наступает в Украине и мире, что нужно сделать для счастья и кто из знаменитостей отмечает день рождения.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти чудотворца Прохора Киево-Печерского и иконы Богородицы "Огневидная". По старому стилю церковь вспоминает преподобного Ефрема Сирина.

Читайте в другой нашей статье, какой сегодня церковный праздник празднуют христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Неофициальный праздник сегодня в Украине - День домового. В этот день принято оставлять угощение для домашнего духа в надежде, что он будет послушным и ласковым с хозяевами.

Из выдающихся украинцев в этот день родились основатель Харьковского университета Василий Каразин, полковник УСС Василий Вышиваный, художник Охрим Кравченко, актриса театра Таисия Литвиненко, участники российско-украинской войны и Герои Украины Анатолий Смитюх и Тарас Чайка.

Какой сегодня праздник в мире

В Европе отмечается 10 февраля праздник День безопасного интернета. Цель этого торжества - сделать всемирную паутину свободной от нелегального контента и безвредным для молодежи.

Также в мире наступают сегодня праздники День зернобобовых культур, День аравийского леопарда, День шоколадного брауни, Международный день борьбы с эпилепсией.

Из мировых знаменитостей в эту родились писатель Чарльз Лэм, драматург Бертольд Брехт, вирусолог и создатель вакцины от кори Джон Эндерс, изобретатель транзистора Волтер Браттейн, кинокомпозитор Джерри Голдсмит, музыкант Клифф Бёртон, актриса Хлоя Морец.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Прохор Весновей. В давние времена в этот период наступали последние лютые морозы перед весенней оттепелью. Наши предки избегали тяжелой изнурительной работы, поскольку, по приметам, в этот день всё из рук валится. Дата 10 февраля считается удачной для примирения и налаживания отношений.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не навлечь беду. Главным запретом этого дня является ложь. Не стоит обманывать, льстить и приукрашивать, иначе попадаете в крупные неприятности. Также нельзя играть свадьбу, злоупотреблять алкоголем, заниматься тяжелым физическим трудом.

В этот день известны следующие погодные приметы:

если потеплело, то сильных морозов больше не будет;

сильный ветер предвещает сырое и прохладное лето;

если выпал снег, то он ещё долго не растает;

если в течение недели до этой даты были заморозки, то ждите раннюю весну.

Погода 10 февралябудет солнечной и сухой, но с ночными заморозками. Днем температура в большинстве областей будет близко нуля.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 10 февраля отмечают Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина.

По старому стилю праздник 10 февраля наступает у обладателей имен Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

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